完整接種認證疫苗才能入境美國？陳時中：台灣可自由進出
美國宣布自11月初將全面要求外國旅客入境時出示疫苗證明，完整接種疫苗才可免隔離，而是要世界衛生組織（WHO）授權的疫苗才可以，但目前WHO核准使用的7種疫苗，並不包括高端疫苗，加上現階段國內接種2劑的涵蓋率不到1成。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日表示，目前較確定是針對原本限制入境的國家所要採取的放寬措施，台灣本來就沒限制，是可自由進出美國的一個國家，但是否變全面性將密切注意，也希望高端早日得到國際認證，他更有信心年底國內第二劑疫苗涵蓋率應可達到滿高的，要大家拭目以待。
記者顏真真/台北報導
2021-09-21 14:52:12
對於美國11月入境新措施，陳時中說就目前了解是針對限制入境的國家，大約有30國左右，要放寬時將採用的入境措施，只是會不會全面適用到各國，目前還在討論，但台灣本來就沒有被限制，是可自由進出美國的一個國家，指揮中心會與外交部保持密切聯繫，有進一步消息會再跟大家報告。
至於國產高端疫苗不被認可這部分，陳時中強調高端的臨床試驗持續在做，也希望高端早日得到國際認證，那如果沒有得到國際認證怎麼辦？他表示這是11月的政策，1個月變化非常大，而且目前為是與高端都無關，主要是針原本有限制入境國家將採取的放寬措施。
由於美國要求要完整接種即打完2劑疫苗才能入境，目前國內國內第2劑疫苗接種涵蓋率仍低，對此，陳時中指出年底應該可以達到滿高的、會很高，大家視拭目以待，只是這還是跟疫苗進來相關，但「會達到防疫效果意義的數字出來」。
不過，如果總統、副總統都打高端未來訪美是否也會有問題？陳時中則強調，總統、副總統對國產疫苗有信心，且有一定效果，但若訪問美國，政治意涵遠大於防疫意涵，自然會有妥適安排。
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