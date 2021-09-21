本土再+0！陳時中稱好現象 中秋連假是否成破口需觀察
中秋節國內再度迎來本土零確診，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日表示大家都很高興，而且觀察整個8月期間，除上一波群聚事件，有幾天每日有8、9個確診案例，其他每日新增本土都在5個以下，全月平均2.5人，「這是好現象，希望能持續」。
記者顏真真/台北報導
2021-09-21 15:46:09
不過，中秋連期間各景點就被人潮塞爆，有些地方還是可看到一些民眾不戴口罩，陳時中坦言民眾在海邊還是有不戴口罩的時候，在夜市也有邊走邊吃，有什麼影響還需要持續觀察，但目前國內防疫措施沒有要重新加嚴。
對於中秋節當日再度迎來本土零確診，陳時中說今天加零我們都很高興，觀察整個8月期間，除上一波 群聚案件，單日出現有8、9個確診個案外，每日新增本土案例都在5個之下，全月平均2.5個，「這是好現象，希望能持續。」
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