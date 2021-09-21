綠批「塔綠班」之歌撕裂族群！高虹安：疫情死人都沒出聲

我是廣告 請繼續往下閱讀
高虹安表示，這件事情其實就是在兩週前晚上直播節目時，應主持人觀眾要求一起唱了一首歌。歌曲歌詞皆非她所創作，是直播時的臨時安排。沒想到後面被剪輯出來另外上傳後，引來這麼多網路討論。「為什麼整個晚上不說話，因為她想先看清楚，到底有多少貨真價實的塔綠班、聖蟑士會對號入座。一些人在檢討我唱歌時使出了洪荒之力，但檢討政府防疫，800多人死亡時，怎麼沒看你們這麼大聲。」
高虹安表示，民意代表就是跟民眾站在一起，難道綠營支持者沒有看到塔綠班這個詞是怎麼在網路上瞬間爆紅成為熱門關鍵字、引起大眾共鳴嗎？民意的反撲，民心的向背，豈是她一人可以操縱？塔綠班和聖蟑士，不就是社會氛圍對於部分民進黨的激進支持者或資訊戰從業人員，在網路上恣意出征不合黨意的公民意見，意圖引發寒蟬效應的反諷？這種抓著一首打油「歌」，無限上綱的行為，不正是坐實了民眾痛恨的塔綠班？
高虹安開玩笑說，如果隨意唱幾句歌詞就可以撕裂族群，拜託國防部趕快徵召我，讓我潛入敵國唱歌撕裂他們。真正撕裂族群製造對立的，就是這不健康的一言堂環境，就是民眾痛恨的塔綠班。高表示，網路霸凌行為「恰恰會將塔綠班的稱號，深深成為刻在民眾心底的『你的名字』。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。