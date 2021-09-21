明年2千萬劑莫德納為第三劑準備！陳時中：想打都打得到
針對我國是否會施打第三劑疫苗？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日表示，明年買的2千萬劑莫德納疫苗本來就是準備要打第三劑用，但還要有科學證據及國週經驗才會開始實施， 不過，「我們已經準備好了，想打的人都打得到」。
記者顏真真/台北報導
2021-09-21 16:56:32
由於美國針對65歲以上長者追加第三劑疫苗，外界也關注台灣是否也有規畫打第三劑疫苗？陳時中今日回應，當然，希望第一劑及第二劑疫苗涵蓋率能夠高，跟打第三劑關系不大，如果能夠打、願意打，「我們也有一定的準備」，而且這段時間國際上對打第三劑見解滿一致的，大概都是要隔半年至9個月。
他還強調，明年買的2千萬劑莫德納疫苗本來就是準備要打第三劑用，只是還要有科學證據及國經驗，才會開始實施，不過，「我們已經準備好了，想打的人都打得到」。
至於65歲以上長者，他表示普遍來講本來就是需要保護的年齡層，在台灣也一樣，新冠肺炎重症比例40%是60歲以上，這族群本來就被認為風險較高，都要加強保護的。
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