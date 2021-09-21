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BNT混打莫德納？陳時中：各類疫苗都會做本土研究

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日說明BNT疫苗混打莫德納可行性。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日說明BNT疫苗混打莫德納可行性。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-09-21 16:17:13

國內莫德納新冠肺炎疫苗到貨有限，眼看許多人施打第二劑時限已到，台灣已部分開放AZ疫苗混打莫德納疫苗，也在進行莫德打納混打高端試驗，加上BNT也陸續到貨，有專家建議既然BNT疫苗也已進來台灣，可考慮開放BNT混打莫德納？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（21）日表示各類疫苗進來後，都會做相關本土研究，BNT因還沒開打，自然沒做相關混打研究。

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另外，雙北等5縣市校園22日開打BNT疫苗，據統計，雙北地區學生接種意願約為94%，新北將於1周打完，北市約需2周，陳時中說全台首波學生接種預估2周內完成。

至於疫苗混打部分，台灣日前開始針對莫德納混打高端試驗，國內專家認為如果BNT疫苗到貨穩定，未來也可成為第二劑混打首選。對此，陳時中今日表示被拿來當混打目標的疫苗大概以BNT會提供最多。

不過，國內目前還沒有BNT疫苗混打研究，陳時中解釋主要是BNT疫苗在台灣還沒開打，但莫德納疫苗與BNT疫苗混打研究已交由專家討論，等貨進來後就會開始做本土研究。

此外，由於BNT的兩劑間隔為21天，國內是否比照？陳時中說會比21天長，依照其他疫苗採10至12周的間隔施打，但不排除會縮短間隔。另有許多民眾希望打到BNT疫苗，但卻因年齡不符合資格無法接種，指揮中心發言人莊人祥則指出，未來BNT到貨量會比較大，輪到的時間會很快。

▲21日全台本土零確診，顯示這波本土疫情逐漸受控。（圖／NOWnews製圖）
▲21日全台本土零確診，顯示這波本土疫情逐漸受控。（圖／NOWnews製圖）
▲21日全台本土零確診，各縣市確診人數如圖。（圖／NOWnews製圖）
▲21日全台本土零確診，各縣市確診人數如圖。（圖／NOWnews製圖）
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