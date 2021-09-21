9／28配發地方！70歲以上打莫德納第二劑　5大注意事項

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指揮中心進一步說明，自9月17日起已陸續開放接種第一劑莫德納疫苗且間隔滿10週以上的長者，依地方政府衛生局安排至指定合約醫院或接種點，接種第二劑莫德納疫苗。近期天氣炎熱，考量長者身體狀況，建議避開高溫時段並就近前往接種。
另疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，通常輕微並於數天內消失，亦可能有發燒反應 (≥38℃ )，一般約48小時可緩解；雖然這些症狀會隨年齡層增加而減少，但接種第二劑發生機率較第一劑高，提醒長者接種後多加留意，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。
指揮中心也呼籲，接種第二劑莫德納疫苗後，不良反應發生機率及嚴重度較第一劑高，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後再安排接種。民眾完成疫苗接種後，建議於接種處或附近至少留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，建議留觀至少30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。
此外，接種莫德納疫苗後可能出現心肌炎和心包膜炎，主要發生在接種後14天內，較常發生在接種第二劑之後以及年輕男性，接種後請留意身體狀況，亦請家人協助注意。若在接種疫苗後28天內出現疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸，應立即就醫並說明疫苗接種史。
指揮中心也提醒，民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」，若「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，民眾可返回第一劑接種之醫療院所補發，再完成第二劑接種。於接種前，接種單位需核對民眾身分資料、主動詢問民眾疫苗接種史，檢視民眾「COVID-19疫苗接種紀錄卡」紀錄及健保卡註記貼紙資料。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。