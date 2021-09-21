收假日！國5北上頭城坪林車速不到40公里 雪隧回堵4公里
今（21）日是中秋節，也是中秋連假最後一天，國5北上路段上午也湧現車潮，截至上午11時30分，雪隧前車輛大排長龍，目前回堵仍有4公里，頭城至坪林路段車速更止到40公里，預計下午2點實施高乘載管制前，會再出現一波車流高峰，直到晚上才能紓解。
記者顏真真/台北報導
2021-09-21 12:10:38
因應收假日車潮，交通部高速公路局表示，今日相關疏導措施包括，14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0時至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局也提醒有9大易壅塞路段，包括國1新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3北向關西至大溪、大山至香山、霧峰系統至霧峰、竹山至中興、國5北向宜蘭至坪林，國6舊正至霧峰系統等路段。
根據交通部高速公路局最新即時路況顯示，截至今日上午11時30分國5北上線雪隧回堵4公里，各入口包括頭城（台9）排隊有2公里、頭城（宜4）1.5公里、宜蘭1公里、羅東1公里。
此外，高公局也預估北向礁溪轉運站經國5至南港系統約要花58分；宜蘭河橋頭經國5至南港系統82分；羅東傳藝路口經國5至南港系統84分；蘇澳海山西路（宜蘭餅發明館）經國5至南港系統81分；礁溪轉運站經台9至坪林走國5到南港系統69分；礁溪轉運站經台9線至新店青潭要91分。
對於易塞車路段，高公局已規畫4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段，針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道。