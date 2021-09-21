紐約只准打疫苗者入內用餐　巴西總統路邊吃披薩

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巴西總統府祕書長拉莫斯（Luiz Eduardo Ramos）在推特上傳波索納洛於路邊與其他訪團官員一起吃披薩的照片，文字註明：「紐約的豪華晚宴。」
巴西觀光部長馬查多（Gilson Machado）也在社群網站Instagram上傳波索納洛手裡拿著一片披薩的照片，標註這一餐是披薩和可樂。
波索納洛的支持者稱許他樸實自在，即使在路邊吃披薩也不改其樂。
但巴西專欄作家阿茲維多（Reinaldo Azevedo）指出紐約正實施疫苗證明的規定，說：「波索納洛喜歡故作謙虛…但這不是口味的問題。」
聯合國大會本週在紐約舉行，紐約市政府致信大會主席夏希德（Abdulla Shahid），強調會場等同會議中心，因此所有出席代表都須接種疫苗。
夏希德起初支持這項規定，後來又改變主意，決定採行自我約束制，不用出示證明即可進入聯合國紐約總部開會。
依慣例，巴西總統是首位在聯合國大會上發言的國家元首，波索納洛預定於明天上午發表演說。他處理國內疫情的方式飽受抨擊，曾聲稱自己是全巴西最不可能接種COVID-19疫苗的人。
路透社提到，波索納洛身為極右翼民粹主義者，對疫苗抱持懷疑態度，他吹噓自己沒打疫苗，赴美前還說他的免疫系統強到足以抵禦病毒。
根據牛津大學網站「用數據看世界」（Our World in Data），擁有2.1億人口的巴西，累計約2120萬起確診病例、逾59萬人病故，境內已施打2.22億劑疫苗，完整接種人口約占38.1%。
波索納洛昨晚抵達紐約，巴西媒體報導，他為了避開在旅館大門前怒吼「波索納洛滾蛋」的示威群眾，只好走後門。
還有報導稱一名巴西外交人員在紐約驗出COVID-19陽性反應，但巴西駐聯合國代表團不予置評。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1100921