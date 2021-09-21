第二劑高端、第一劑BNT開放預約 蘇揆：準時接種最重要
第二劑國產高端疫苗、第一劑BNT疫苗開放公費疫苗接種，從20日上午10點預約至22日中午12點止。總統蔡英文 、副總統賴清德已完成第二劑高端疫苗接種預約。行政院長蘇貞昌今（21）日表示，公費疫苗預約系統開放要接種第二劑高端、第一劑BNT的民眾預約接種，請大家記得在禮拜三(22日)中午前上系統預約。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-21 12:47:56｜2021-09-21 12:48:48
蘇貞昌指出，只要在 9月28 （含）以前接種高端間隔滿四週，就可以預約在 9月27日至10月2日接種。而有登記BNT疫苗的「18至22歲及65歲以上民眾， 40 歲以上第九類民眾」，也能預約在 9月25日至10月2日之間接種。不管打哪一牌，記得預約、準時接種最重要。
總統府發言人張惇涵昨日表示，總統蔡英文、副總統賴清德已上網完成預約，預計將在9月30日至台大醫學院體育館接種高端第二劑疫苗。蔡英文也在臉書秀出預約畫面，她強調不論什麼廠牌的疫苗，儘早接種、完整接種，都可以提升保護力，能打疫苗的人，請儘快去打。
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