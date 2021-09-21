COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

孔劉誘拐玩《遊戲》被當老鼠會　影帝「身體償還10萬元」

▲孔劉劇中是引導玩家進入「魷魚遊戲」世界的關鍵人物。（圖／Netflix）
▲孔劉劇中是引導玩家進入「魷魚遊戲」世界的關鍵人物。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-21 14:10:17

由影帝李政宰、朴海秀2大韓星主演的影集《魷魚遊戲》，是以極端做法探討人性的故事，17日在Netflix上架後好評不斷，短短三天就登上台灣觀看排行第一名，人氣不容忽視。該劇除了知名演員李政宰、朴海秀，孔劉也客串首集與最後一集，他飾演約男主角在地鐵玩遊戲的「神祕男」，只要對方獲勝，孔劉就要付予10萬，反觀輸了就得被孔劉賞巴掌，導致李政宰最後鼻青臉腫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《魷魚遊戲》是由456位玩家加入，最終取一位優勝者，可獨得456億元獎金。（圖／Netflix）
▲《魷魚遊戲》是由456位玩家加入，最終取一位優勝者，可獨得456億元獎金。（圖／Netflix）
《魷魚遊戲》劇情描述456個被逼入人生死胡同的魯蛇們，要在一連串的遊戲中相互競爭、合作，最後贏家可獲得高達456億韓元鉅額獎金。李政宰飾演因賭博欠下高利貸，但為了女兒發誓成為好爸爸的「成奇勳」，朴海秀飾演的「曹尚佑」是成奇勳的後輩，出身名門大學，原本是人生勝利組的他，因錯誤的選擇而背負無法承受的債務。該劇除了2位知名演員，孔劉與另一位「大咖影帝」也有客串演出。

以下些微劇情透露，慎入！！！

孔劉劇中飾演引導人參加「魷魚遊戲」的神祕男，他帶著遊戲畫片找上缺錢的李政宰，若對方贏自己，即可獲得10萬，反觀輸了必須被賞巴掌償還，李政宰起初以為孔劉是「老鼠會會員」，最後仍抵擋不了金錢誘惑接受孔劉的提議，雖然被打的鼻青臉腫，仍贏走不少錢。

孔劉最後開門見山跟李政宰表示，知道他的家世背景、人生經歷、欠債1億6千萬債務等個資，如果想翻轉人生，建議李政宰必須參加「魷魚遊戲」。李政宰最終為了母親的醫藥費，決定加入456億元獎金的生存遊戲。《魷魚遊戲》全9集可至Netflix收看。

▲李政宰為了媽媽加入「魷魚遊戲」。（圖／Netflix）
▲李政宰為了媽媽挑戰「魷魚遊戲」。（圖／Netflix）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀