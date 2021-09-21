孔劉誘拐玩《遊戲》被當老鼠會　影帝「身體償還10萬元」

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《魷魚遊戲》劇情描述456個被逼入人生死胡同的魯蛇們，要在一連串的遊戲中相互競爭、合作，最後贏家可獲得高達456億韓元鉅額獎金。李政宰飾演因賭博欠下高利貸，但為了女兒發誓成為好爸爸的「成奇勳」，朴海秀飾演的「曹尚佑」是成奇勳的後輩，出身名門大學，原本是人生勝利組的他，因錯誤的選擇而背負無法承受的債務。該劇除了2位知名演員，孔劉與另一位「大咖影帝」也有客串演出。
以下些微劇情透露，慎入！！！
孔劉劇中飾演引導人參加「魷魚遊戲」的神祕男，他帶著遊戲畫片找上缺錢的李政宰，若對方贏自己，即可獲得10萬，反觀輸了必須被賞巴掌償還，李政宰起初以為孔劉是「老鼠會會員」，最後仍抵擋不了金錢誘惑接受孔劉的提議，雖然被打的鼻青臉腫，仍贏走不少錢。
孔劉最後開門見山跟李政宰表示，知道他的家世背景、人生經歷、欠債1億6千萬債務等個資，如果想翻轉人生，建議李政宰必須參加「魷魚遊戲」。李政宰最終為了母親的醫藥費，決定加入456億元獎金的生存遊戲。《魷魚遊戲》全9集可至Netflix收看。
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