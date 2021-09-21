空軍首支F-16V作戰隊　11月嘉義成軍

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儘管F-16V升級過程中遭遇人手不足導致進度落後，8月又發生改裝過程中聯胺氣體外洩，造成8名員工送醫、9月漢光37號預演F-16V戰機在降落時疑似阻力傘太晚放而衝出跑道，導致機鼻插入土中。首支F-16V作戰隊11月成軍，將是近期空軍F-16V戰機罕見的好消息，屆時預料也將邀請蔡英文總統參加成軍典禮。
空軍現有141架升級型F-16V戰機，加上向美採購66架新型F-16V戰機，將成為目前擁有F-16V戰機最多國家。升級型F-16V洛馬名稱為F-16C/D Block 70，與漢光演習中參演的升級型F-16V外型明顯有差異，最明顯是F-16C/D Block 70機背上搭載適型油箱，能夠增加作戰半徑。兩者同樣換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標，搭配AIM-9X響尾蛇空對空飛彈，讓F-16V的纏鬥性能更佳提升。
不過，空軍新買F-16V則是使用奇異（GE）公司生產的F-110發動機，而非F-16V（Block20）的F-100發動機。空軍表示，F-110發動機比F-100推力更大。使用2款發動機雖然會增加後勤維修負擔，但是卻能避免其中一款發動機遭下令全面檢修時，所有機隊必須停飛的命運。
空軍F-16V戰機主要部署於嘉義與花蓮空軍基地。據傳，9月澎湖天駒任務結束後，空軍將改派F-16V進駐澎湖基地，接替IDF經國號戰機擔負監控台海共機動態任務。