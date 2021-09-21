中秋假期酒駕零容忍！凱旋警48小時內查獲3件離譜酒駕
中秋連假期間，高市府警察局為避免餐敘宴飲增加致酒駕或危險駕駛行為肇事，高雄市自9月16～22日啟動連續7日的「秋節防制酒駕專案」大執法，苓雅分局凱旋路派出所在48小時內就查獲3起酒駕，不僅有女騎士連安全帽、口罩都沒戴，被測出酒駕時卻稱只是吃燒酒雞喝酒。還有男騎士稱只是在睡前只喝了一杯經酒測才坦承是睡前喝了兩三杯威士忌。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-21 16:49:37
苓雅分局凱旋路派出所所長邱中均表示，在19～21日執行酒駕攔查時，共發現3名駕駛酒後駕車，年約30歲的劉女因騎機車未戴安全帽和口罩，遭警攔查時，員警就聞到劉女身上有濃濃酒味，警方詢問時竟稱「連假去朋友家吃燒酒雞，因為自己煮所以酒加比較多」，一經酒測，酒測值每公升高達0.74毫克，當場移送法辦。
另一名約40歲的陳男，則因在市區內騎機車高速行駛，被攔查時向警方謊稱，自己是前一晚睡前只喝1杯，還拒絕員警提供水漱口，向員警說「不用啦，才一杯！」但經呼氣酒測後，測試值為每公升0.54毫克超標，這時才坦承是睡前喝了2、3杯威士忌，可能是酒尚未退去，沒想到被查獲宿醉騎車。
另一起則是22歲黃姓男大生，在連假期間晚上與朋友相約出去喝酒，聚會結束為了圖方便自行騎機車返回宿舍，結果途中因為車燈未開遭警盤查，酒測值為每公升0.56毫克超標，被上銬逮捕後才後悔莫及，直呼下次不敢了。
苓雅分局分局長梁東山呼籲民眾，在中秋連假期間可能會與親友們舉辦餐會或應酬，共享月圓人團圓的佳節時刻，呼籲駕駛人應遵守「酒後不開（騎）車」，並落實「指定駕駛」及「搭乘計程車返家」等措施，以維護個人及他人安全。苓雅分局將展現執法決心、持續嚴加取締，杜絕駕駛人酒後駕車行為，維護市民道路安全。