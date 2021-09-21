高市民放心 確診個案南下高雄足跡高市府已完成清消作業
台北市確診個案案16254於9月16日與家人南下高雄探親，高市府衛生局今(21)日表示，漢來大飯店及43樓海港餐廳，所幸所有接觸者檢驗結果快篩及PCR均呈現陰性，顯示社區傳染風險極低，且環保局已完成外圍環境清消作業，請民眾可以放心。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-21 16:53:07
根據高市府疫調指出，台北市確診個案案16254於9月16日至高雄市探親，18:30至20:00以及翌日09:30至10:00均於漢來大飯店用餐。相關場域均已完成清消工作及疫調並匡列接觸者30人，包含密切接觸者14人，一般接觸者16人，所有接觸者檢驗結果快篩及PCR均呈現陰性。
衛生局強調，適逢中秋佳節民眾南來北往移動頻仍，北部社區零星個案頻傳，餐廳等營業場所人潮眾多，業者應注意落實實聯制、隔板，桌(座)次間距及工作人員健康監測、環境清消等防疫工作，民眾外出應全程戴上口罩，用餐時避免交談、離開座位時也請務必戴上口罩，避免發生不特定接觸風險。
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