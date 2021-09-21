抓不肖業者非法棄置　中市熱區遠端影像監控

台中市環保稽查無假期！為防範不肖業者非法棄置廢棄物，環保局除結合「檢警環林查緝環保犯罪聯合小組」平台機制，也運用科技稽查技術，於棄置熱區架設雲端影像監控設備，透過雲端網路即時傳輸蒐證，有效查緝不法業者偷倒廢棄物情事，維護環境品質。

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環保局表示，針對台中市非法棄置熱區及特定零星棄置重點架設遠端影像監控設備，環保局已在中秋連假前完成清點盤查，全面上線執行監控作業，目前已掌握重點區域共計18處，架設33支遠端影像監控設備，範圍涵蓋龍井、清水、沙鹿、大甲、大肚、烏日、北屯、神岡、太平、霧峰等區域。

環保局長陳宏益指出，為強化非法棄置廢棄物查緝工作，市府除透過遠端影像監控設備，也透過檢警環平台與警方密切合作，即時調閱警方路口監視器追蹤犯罪車輛軌跡，同時，還運用無人機空拍蒐證，鎖定棄置熱區範圍，將遠端監控設備架設在正確位置，提升查緝成效。

環保局表示，非法棄置廢棄物涉及刑事責任，除面臨1年以上、5年以下有期徒刑外，得併科1500萬元以下罰金，呼籲業者切勿心存僥倖以身試法；也提醒民眾，若發現非法棄置廢棄物、偷倒或偷排廢液等重大環保污染情事，可利用環保局報案專線04-23280380或免付費專線0800-066666通報。