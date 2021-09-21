名家論壇》黎榮章／習近平強管私企　終將與台灣越走越遠

巨龍在轉彎。中國監管機構從去年底開始，陸續出手整頓阿里巴巴、騰訊、滴滴等中國科技業巨擘，中國領導人習近平先明確說出「各種製造業不能丟」，今年則喊「共同富裕」，近百家中國上市企業響應捐款、回報社會。





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這顯示，在美中貿易角力持續、美國對中國進行科技封鎖，而習政權面臨又2022年「二十大」（第20次全國代表大會）挑戰，在這樣的背景之下，中國對國內科技業發展方向做出調整，打擊已經長成網路巨獸的社群、服務、電玩產業，抑制財富集中的狀況持續惡化，維持政權穩定，並加強智慧型製造業、人工智慧、高科技機械等「硬科技」產業，來應對美國封鎖。





觀察中國「整肅民企」的網路聲量走勢，可發現從去年底開始，聲量高點變得較密集出現，並一次次衝擊更高的討論度，凸顯中共監管民企的力道越來越大，開刀對象也一 次比一次更令人震驚，使此事在台灣討論度節節攀升。特別是今年1月，外界關注到阿里巴巴集團創辦人馬雲，在批評中國金融體制後「消失」數月，這戲劇化發展引發了國際性討論。





▲中共監管整肅：網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）

觀察中共干預私企的相關熱門文章，年初馬雲消失時，Facebook上就出現了台灣人有關「割韭菜」討論，網友說「這就是養套殺嗎？」、也有網友預言「其實這也可以延伸到政治圈、演藝圈，很多螢光幕前的知名人物也都有相同的問題」。





今年5月馬雲終於公開露面出席活動，台灣網友關注到他身形清瘦、鬢生白髮，諷刺地說「經過在教育之後腦袋裡多了很多資訊所以頭髮白囉」。7月一篇熱門文章，則討論中國監管風暴下，科技企業如小米、美團等，紛紛解囊捐出鉅款。台灣網友評曰「共產主義的意思是通通都是共產黨員的財產」、「捐有用嗎，剩下來還不是給割了」，一面倒的諷刺、批評，顯示台灣人對中共作為越來越反感。





▲中共監管整肅：網路熱門文章及輿情反應（圖／QuickseeK提供）

中共對民間企業的監管整肅一波未平一波又起，有評論認為習近平高度權力集中有如走上毛澤東的老路。看看中國領導人習近平在台灣網路上的正負聲量，習近平的負聲量一直持續大於正聲量，今年度的負面聲量高過於正面聲量近四倍P/N值0.25。要知道，中共與台灣政治體制的根本不同，長期都是台灣選舉時的操作題材，在上次總統大選期間，2019年時整年度其負面聲量不過12萬則，今年不但非選舉年且尚有一季未過完，其負面聲量已將近8萬5千則。習近平在台灣網路不斷成長的負聲量都是未來國內選舉的影響因素。





▲習近平：網路正負聲量比較（圖／QuickseeK提供）

明年秋天，中共將召開第20次全國代表大會，選出新一屆國家領導人，這也是習政權能否延續的關鍵一年，為此，習近平的國家維穩工作務求不出現缺失；而中國1980年代改革開放至今，已在各領域發展成為有實力與美國一爭世界龍頭地位的國家，國際上的摩擦隨之而至，中國當下選擇的路線，雖是為了鞏固政權地位、維持國力強大，但種種強制規範、違反法治正當性的作為，恐也將導致中國與台灣越行越遠。











●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人





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