20多歲確診女連假逛百貨看電影　北市發852則警示簡訊

北市一名20多歲女性確診新冠肺炎，北市衛生局今（21）日表示，個案曾在18日赴大葉高島屋、美麗華大直影城看午夜場電影

，19日赴SOGO百貨天母店，已針對這3處足跡發送852則簡訊提醒可能接觸者。個案

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北市衛生局下午舉行記者會，專委歐佳齡表示，確診案16254曾在18日下午3時至4時赴大葉高島屋百貨，18日晚間10時40分至19日凌晨1時25分赴美麗華大直影城看電影，19日上午9時45分赴SOGO百貨天母店。北市已根據簡訊實聯制與台北通登錄紀錄發送852則細胞簡訊，提醒與確診者足跡相同的民眾，如有疑似症狀請儘速至醫院採檢。

歐佳齡表示，案16254前往影城看午夜場電影

新北衛生局也公布個案16254在新北的足跡，9月18日上午11時至下午2時，個案到過位於板橋區新站路的板橋大遠百。