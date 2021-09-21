20多歲確診女連假逛百貨看電影 北市發852則警示簡訊
北市一名20多歲女性確診新冠肺炎，北市衛生局今（21）日表示，個案曾在18日赴大葉高島屋、美麗華大直影城看午夜場電影「沙丘」，19日赴SOGO百貨天母店，已針對這3處足跡發送852則簡訊提醒可能接觸者。個案曾到過的百貨及影城19日已完成清消，20日停業，21日復業。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-21 16:46:09｜2021-09-21 16:47:57
北市衛生局下午舉行記者會，專委歐佳齡表示，確診案16254曾在18日下午3時至4時赴大葉高島屋百貨，18日晚間10時40分至19日凌晨1時25分赴美麗華大直影城看電影，19日上午9時45分赴SOGO百貨天母店。北市已根據簡訊實聯制與台北通登錄紀錄發送852則細胞簡訊，提醒與確診者足跡相同的民眾，如有疑似症狀請儘速至醫院採檢。
歐佳齡表示，案16254前往影城看午夜場電影「沙丘」，確診者看電影時間是10點40分至清晨1點25分，因為看電影前後可能會到附近走動，有發141通簡訊，提醒足跡可能重疊民眾要注意身體狀況，若民眾覺得有必要可以到17家專責醫院作公費篩檢。
新北衛生局也公布個案16254在新北的足跡，9月18日上午11時至下午2時，個案到過位於板橋區新站路的板橋大遠百。
針對藝人王力宏在自主健康管理其間規定違反規定與朋友聚餐，北市衛生局表示，將依傳染病防治法第58條裁處，可處1到15萬罰鍰，相關處分會在明天做辦理。
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