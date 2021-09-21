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糗！陳昭榮直播67人看　發憤4年創「日賺300萬」紀錄

▲陳昭榮開班教直播。（圖／ 嗨學院提供）
▲陳昭榮開班教直播。（圖／ 嗨學院提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-21 19:00:00

陳昭榮打造1300坪直播產業基地，親自下場直播衝業績，最近陳昭榮又多了一個新身分，他將開班授課，教導各行各業如何直播，要把自己累積超過3000小時的直播經驗轉化成課程，傳授直播經營祕訣跟心法重點歸納，因為第一次直播創下67人觀看的紀錄，陳昭榮更懂怎麼從失敗走到成功這一步。

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▲陳昭榮打造千坪影音基地。（圖／
▲陳昭榮打造千坪影音基地。（圖／ 嗨學院提供）
陳昭榮2017年第一次直播，當時信心滿滿的他想說自己拍了那麼多部八點檔，粉絲那麼多上來看直播的人應該會不少，結果當天直播最高人數就是67人，完全跌碎他的眼鏡。也因為陳昭榮第一次直播就出大糗，讓他開始洽談積極合作廠商、拚命搜尋直播資訊、觀看別人如何直播、研究演算法，之後陳昭榮每天從晚上8點開始直播，下了直播後他每天重看自己直播的畫面，檢討直播過程有什麼要改進的，連帶做起線上客服，一路到凌晨5、6點才睡。

▲陳昭榮創下一晚進帳300萬的業績。（圖／
▲陳昭榮創下一晚進帳300萬的業績。（圖／ 嗨學院提供）
隔天他早起看時事新聞、確認晚上要直播的商品、熟讀商品資訊、花上2個小時排定商品直播順序，加上自己每天自學超過3小時的影音知識，還有每周至少讀完2本書，每天睡不到6個小時，日復一日勤下苦功，才能創下直播最高6千人上線，一晚業績超過300萬的成績，如今陳昭榮將過往努力過來的實戰經歷，不藏私的規畫出「主播培訓」、「產業實作」和「專業技術」3類課程，分階段將所有必學重點完整呈現。

難道不怕培養出跟自己競爭的主播嗎？陳昭榮笑說直播跟短影音是未來各行各業都需要的銷售方法與工具，真的做不完也學不完，他希望將平台、流量、行銷、業務、主播、直播跟短影音整合建立生態圈，越多人投入直播，這個行業會更加蓬勃發展，對更多商家邁向影音化更有利。上課地點則是在陳昭榮親手打造的教室，教室裡有一座高2.4公尺、寬4.2公尺，價值300萬的LED影像顯示牆，規格數一數二。

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