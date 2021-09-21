丟掉600隻雞翅！金剛、小嫻聊擺攤「辛酸淚崩」

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了大量滷製雞翅，金剛常工作到天亮，並添購許多設備，包括鍋爐、真空設備、油水分離槽，這些都反映在成本上，小嫻表示，價格40元是她訂的，考量雞肉、大蒜、辣椒成本高漲，與其降低價格與食材品質，寧願保持好口碑。粉絲也很支持她們好食品有其價值，不須在意他人想法。
聽聞有酸民說，雞翅貴在能和名人拍照，所以費用高，讓金剛很不服氣，他開玩笑說：「如果顧客嫌貴，不買都沒關係，遇到遊客想合照，我們也沒有拒絕，難道我們2個人加起來，拍照費才值200元嗎？」認為這話實在不公道。金剛、小嫻做生意很有默契，直播時一邊吃麵一邊曬恩愛，好感情令人稱羨，有粉絲關心他們何時結婚？金剛說，25歲時曾很想結婚，現在沒有衝動，與小嫻踏實生活就是一種幸福，還頻頻餵小嫻吃麵，故意讓粉絲羨慕。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！