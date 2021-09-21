假佛系真炫富？中國掀「佛媛」潮　遭批：狐狸尾巴藏不住

中國近來掀起「佛媛」熱潮，從字面上的意思解釋極為「禮佛的名媛」，從網路上的照片可以看到，佛媛身穿名牌到寺廟抄經、坐禪、吃素打卡，試圖打造出「出淤泥不染」的形象。不過佛媛的行為不但惹來網友質疑是「假佛系真炫富」，更有官媒刊文批評「狐狸尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的」。





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中國全國總工會機關報《工人日報》21日刊出〈狐狸尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的〉為題的文章，稱禮佛、吃齋、焚香、表情清冷；名包、豪車、濃妝、「種草」帶貨，一群佛媛雜糅兩個毫不相干的人設，近來在各大社交媒體上站到了流量的上游。





文章指出，一名「佛媛」在社交帳號上的生活是這樣的：在豪宅裡起床喝個早茶，抱著大牌包包打坐修行，抄經焚香叩拜，打玻尿酸塑造佛相，穿開衩袈裟吊帶佛衣，逢年過節開著跑車上山進香，時不時分享哪個寺廟最出片兒，每條視頻都得寫一些「佛言佛語」烘托清靜無為的氣氛。





文章分析，雖然諸如此類的影片如海嘯般湧入社交媒體，但這樣的「佛媛」，看過一個就等於看過了全部，且仔細看，這幫「佛媛」不就是上一波拼裝名媛嗎？前兩天還在拼五星酒店下午茶，怎麼到了今天就吃齋念佛了。





文章直言，佛門清淨，忽然混進去一群看似與世無爭、實則物欲橫流的名媛，實在是罪過。看著這些佛媛社交發文底下的各種購物網址，不由得令人想到《西遊記》中的妖孽，狐狸尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的。





文章批評，佛媛在鏡頭裡將自己打造成超凡脫俗的下凡仙子，但不能忘了人間富貴花的人設，有佛堂也要有名牌，沒佛心有流量就行了。虛榮心得到滿足、流量變現更方便，搞不準還能找到富二代，管它是不是褻瀆神靈的呢？反正信佛是假的，名牌也是假的，只有騙流量、掙快錢的想法是沒有變的。





文章又稱，除了「佛媛」，還有「雪媛」，就是以冰雪運動愛好者為人設的「名媛」。這媛那媛的，不過是背景板不一樣，從佛堂到雪場，這個群體，想做的事都只有一件，就是炫耀。炫耀是一門生意，那些看似無意輕鬆的奢靡感，吸引一部分心態不成熟、價值觀不正確的觀眾，要麼為其買單，要麼成為其中一「媛」。如此反覆，這門生意愈做愈大，風氣愈來愈歪，更呼籲佛媛的鬧劇該結束。



