《金錢帝國：追虎擒龍》重金「蓋機場」　古天樂讚嘆

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近期香港電影為了拍攝的真實感，都不惜重資打造真實場景，像是劉德華主演的《風暴》便打造中環街頭，最後用重火藥炸出一個大洞；《拆彈專家》也是蓋出部分的紅隧隧道，最後被炸垮；《掃毒2天地對決》則是1比1打造中環地鐵站，在站裡上演飛車追逐；《怒火》則蓋出北京道，在街上演出槍林彈雨的對決場景；《金錢帝國：追虎擒龍》不但重現舊香港的街頭風情，更重金打造還原已經被拆除的啟德機場，讓演出的演員和觀眾都表示仿真度極高，很有懷念之情。
當年香港啟德機場為全球最繁忙的國際機場之一，但在香港全新的國際機場啟用後，1998年便停用拆除，這回《金錢帝國：追虎擒龍》重現啟德機場，砸下不少建造預算，動員數十位工作人員打造，不只讓觀眾感到驚喜，就連演出的演員到現場也感到驚奇，吳鎮宇表示一到現場以為到了啟德機場，「還原度超高的場景包圍住我，回憶都突然出現了，而且這次是拍70年代的戲，機場很多小道具都很齊全，一絲不苟，真的很有質感。」
同場演出的鄭則仕也讚嘆：「真的很厲害，真的有以前啟德機場那個味道。」姜皓文也說：「看到劇組搭出的機場真的很震憾，讓我想起那段時光，很有情懷啊！」古天樂雖然沒有到現場拍攝，但一看到場景也讚嘆劇組的誠意，「盡量將以前70年代的所有一切還原給觀眾看，讓電影的真實性更強大了。」《金錢帝國：追虎擒龍》9月24日在台上映。