龍劭華一聲「兄弟」成絕響　胡宇威曝最大遺憾

胡宇威今（21日）二度到龍劭華靈堂致意，待了近1個小時，兩人為了即將合作的新戲，8月才吃飯碰面，席間聊了龍劭華的身體、健康狀況，問及龍劭華平常對他叮嚀什麼？胡宇威惋惜一起拍戲的機會落空，感嘆：「失去（被教導）這個機會也是遺憾，我們的感情不是在工作上，而是私底下。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-09-21 18:01:53｜2021-09-21 18:40:26
胡宇威記得龍劭華剛簽進公司，就熱情約他吃飯，「我沒碰過那麼Nice的人，聊起來很容易有共鳴，他完全沒有跟你耍大牌，那天晚上對我是完美的Happy Ending。」談到和龍劭華同門的回憶，胡宇威說：「最捨不得他的笑聲，他是很親切的前輩，都叫我『兄弟』，我沒有資格叫他兄弟，他這樣叫我，我很開心。」
胡宇威來了兩趟，第一趟已經安慰過龍劭華遺孀，今天就是來跟龍劭華聊聊天，「我不能一直難過下去，這樣對龍哥不好，要保持樂觀的狀態，因為他都是開開心心的。」跟龍劭華說了什麼？胡宇威表示：「一路好走，失去他是失去一個厲害的傳奇，希望在那邊有很多案子找他。」
與龍劭華情同兄妹的柯淑勤4度前來，身穿簡單白衫、牛仔褲步入靈堂，低調不受訪問。龍劭華愛女陳璇度過第一個沒有父親的中秋節，素顏的她略顯憔悴，與哥哥陳威佐、媽媽謝雪貞步行到一殯，處理龍劭華明日公祭事宜。