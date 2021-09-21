中國疫情燒！廈門確診連3天超過莆田　黑龍江也現病例

中國疫情止不住，中國國家衛健委通報，20日新增本土病例42例全都在福建，其中廈門36例、莆田5例、泉州1例。廈門的每日新增本土病例數已經連續3天超過最早發現病例的莆田，且累計病例數也快要追上。不過現在疫情疑似蔓延至其他省份，黑龍江省哈爾濱市21日傳出發現1例本土確診。





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綜合中媒報導，中國國家衛健委21日通報，20日新增72例確診，其中境外移入病例30例，本土病例42例則都在福建，其中廈門36例、莆田5例、泉州1例。





福建在這波疫情當中，由莆田10日最先發現本土病例，廈門過了兩天才通報首例。疫情爆發後前幾天，莆田確診數快速增加，大幅領先其他市。在18日以前，廈門僅13日、16日每日新增確診數超過莆田。但是自19日起，莆田確診數下降，甚至低於10例，廈門本土病例暴增，單日新增確診數反超莆田。





從累計本土確診數來看，廈門總數快追上莆田。自10日至20日之間，莆田累計報告本土確診病例195例，但從12日至20日，廈門累計報告本土確診病例已達到183例，僅差莆田不到20例。





根據廈門當地政府數據顯示，廈門的183例確診中，有165例位於同安區，為目前疫情最為嚴重的地區。廈門官方也已經對進出同安區的路口實施封閉管制，僅公務用車、貨運車、民生保障用車和疫情防控有關車輛可憑證通行。





▲中國疫情反覆。（圖／翻攝自《中新社》）

福建疫情尚未停歇，現在連黑龍江省也傳出新的病例。21日黑龍江突然發出公告，宣布在哈爾濱市發現1例本土確診病例。該名患者本月7日從江西南昌搭機抵達哈爾濱機場，並且入住當地飯店。7日至19日期間，患者每天外出，經常到餐廳吃飯，還參加了群聚活動，直至21日才確診。當局公布患者的活動軌跡後，網友擔心患者去過多個地點，會因此造成大規模傳播。





在通報病例之後，哈爾濱市也發出公告，要求市民非必要不離市，出境者須憑健康碼綠碼通行，全程做好個人防護。另外包含麻將館、影院、劇院、歌廳、舞廳、網咖等空間相對密閉場所暫停營業，各宗教場所暫停對外開放，暫停集體宗教活動。









