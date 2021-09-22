法美盟友關係惡化　歐盟領袖發聲力挺法國

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過拜登上任以來首次聯大演說卻因與法國的外交齟齬而失焦，由於上週澳洲宣布廢止與法國簽署的巨額潛艦交易，改與美英合作，法方震怒後首度召回駐美大使，凸顯法美關係惡化。
前往紐約出席聯大會議的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）3人也發聲力挺法國。
米歇爾表示，在美國前總統川普時代至少很清楚表示不喜歡歐盟，但拜登上任後說「美國回來了」，問題是美國是回到哪裡，「我們看到的是盟友透明度和忠誠的不足」，認為美國失去跨大西洋聯盟的信任。
范德賴恩在接受美媒訪問時表示，歐盟成員國遭到令人無法接受的方式對待，在繼續推進盟友關係前，歐盟需要對此事件的解釋，問題需要答案。
而波瑞爾表示，20日在紐約舉行的歐盟外長會議後成員國們表態支持法國，指美澳違背與歐盟在印太地區強化合作的作法。
不過，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）目前保持沈默，由外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）對美澳發表尖銳批評，有報導指拜登尋求與馬克宏對話以緩解緊張情勢，事件如何發展受矚目。（編輯：郭中翰）1100921