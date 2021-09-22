COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

法美盟友關係惡化　歐盟領袖發聲力挺法國

▲歐洲聯盟（EU）領袖在紐約發聲力挺法國，指美國失去跨大西洋聯盟的信任。圖為歐盟執委會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩。（圖／翻攝自 europeandatajournalism.eu ）
▲歐洲聯盟（EU）領袖在紐約發聲力挺法國，指美國失去跨大西洋聯盟的信任。圖為歐盟執委會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩。（圖／翻攝自 europeandatajournalism.eu ）

中央社

2021-09-22 05:52:18

（中央社記者唐佩君布魯塞爾21日專電）聯合國大會總辯論將於今天展開，但法國與美國盟友關係因澳洲潛艦合約爭議而惡化，歐洲聯盟（EU）領袖在紐約發聲力挺法國，指美國失去跨大西洋聯盟的信任。

我是廣告 請繼續往下閱讀
聯合國大會總辯論今天起在紐約舉行，聯合國多數會員國的總統、總理及外長將赴紐約參加大會。美國總統拜登（Joe Biden）也將在聯大發表演說。

不過拜登上任以來首次聯大演說卻因與法國的外交齟齬而失焦，由於上週澳洲宣布廢止與法國簽署的巨額潛艦交易，改與美英合作，法方震怒後首度召回駐美大使，凸顯法美關係惡化。

前往紐約出席聯大會議的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）3人也發聲力挺法國。

米歇爾表示，在美國前總統川普時代至少很清楚表示不喜歡歐盟，但拜登上任後說「美國回來了」，問題是美國是回到哪裡，「我們看到的是盟友透明度和忠誠的不足」，認為美國失去跨大西洋聯盟的信任。

范德賴恩在接受美媒訪問時表示，歐盟成員國遭到令人無法接受的方式對待，在繼續推進盟友關係前，歐盟需要對此事件的解釋，問題需要答案。

而波瑞爾表示，20日在紐約舉行的歐盟外長會議後成員國們表態支持法國，指美澳違背與歐盟在印太地區強化合作的作法。

不過，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）目前保持沈默，由外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）對美澳發表尖銳批評，有報導指拜登尋求與馬克宏對話以緩解緊張情勢，事件如何發展受矚目。（編輯：郭中翰）1100921

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀