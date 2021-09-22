美媒：習近平主導強監管　劉鶴因滴滴自我批評

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中國自2020年底，對多個行業加強監管措施，包括網路行業、補教業、娛樂圈和房地產商都受影響，規模之大影響之深，引起各界關注。
華爾街日報21日報導指，中國一系列的強監管措施是由習近平直接主導，而非如往常一樣，由劉鶴負責具體細節。
報導說，一個直接向習近平報告的中共中央辦公室向各部委發出指令，協調政策。
報導又指，由於未能阻止滴滴出行在6月赴美IPO（首次公開募股），劉鶴必須在黨內提出「自我批評」。
「自我批評」是中共在毛澤東時代盛行的政治活動，黨員幹部透過這種方式自我檢討個人和工作的錯誤。習近平上任後，中共中央政治局召開的「民主生活會」也重啟這種活動。
報導指，滴滴出行赴美上市一事，各部委意見不一：國家網信辦持反對意見，但如交通運輸部等部門則表同意。習近平批評各部門在監管政策上缺乏協調。
至於習近平為何發起一系列「強監管」？報導引述一名熟悉習近平觀點的官員稱，習近平認為私有資本恣意妄為，威脅到中共的治理正當性。
官員稱，之前社群媒體臉書（Facebook）和推特（Twitter）封鎖美國前總統川普（Donald Trump）帳號的事件，讓習近平認為美國經濟體制有缺陷，「讓大企業能決定政治領袖該說什麼」。
一名參與決策的官員則指，發起「強監管」也為習近平試圖在2022年的中共20大（中國共產黨第20次全國代表大會）上連任，提供了正當性，因為他可以向眾人展示自己正在為人民做大事。
而「強監管」的最終目標為何？報導認為，習近平試圖調整中國經濟發展模式，回到毛澤東的社會主義願景。
報導指，習近平曾在內部會議中強調，要將中國的經濟體制和西方資本主義區分開來，他認為後者過度聚焦於個人財富的積累，讓企業變得過大，導致社會不平等、不公義，威脅社會穩定。
報導將習近平形容為毛澤東的追隨者，並聲稱毛澤東將國家資本主義視為讓中國趕上西方經濟的過渡階段，中國最終仍要實行社會主義。而習近平也曾在2013年對黨內高層強調中國特色社會主義「不是什麼其他主義」。
然而，報導不認為習近平想消滅市場；相反的，他是想讓中共能進一步引導資本流動、對資本家和投資者的盈利能力設限，以及讓經濟和產業發展依循政府設定的道路。
但報導指，「強監管」政策的潛在風險，是削弱中國的創業動力，以及讓外資企業不得不服從於中共的經濟路線。（編輯：沈朋達/張淑伶）1100921