名家論壇》單厚之／高虹安該為「塔綠班」道歉嗎？

一首「塔綠班」之歌，讓民眾黨立委高虹安飽受綠營的攻擊。被稱為「大數據專家」的高虹安，大概打死也不會想到，自己從政生涯的聲量最高峰，竟然是因為一首歌。





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▲高虹安近三個月聲量趨勢 （資料來源：網路溫度計）

× ▲高虹安近三個月聲量趨勢 （資料來源：網路溫度計）

因為這首歌，高虹安的聲量在9月20日中秋節當天，創下了10586筆的新高。之前高虹安的聲量的高點，是今年5月9日在立法院質詢狂電蘇貞昌、陳時中的8000餘筆。高虹安也因為那次質詢表現亮眼，才逐漸被國人看到，網路聲量一直在所有立委中 名列前茅 ，而且聲量相對都是正面的居多。





高虹安這次的聲量暴起，是因為那首歌引發了綠營的強烈的不滿，尤其是側翼跟地方政治人物，對高虹安發起了嚴厲的討伐，並指責她「撕裂族群」。至於民眾黨和藍軍的政治人物，對此議題則相對無感，深藍的同溫層更忙著吵黨主席選舉，根本無暇管高虹安的「小事」。





民進黨對高虹安的撻伐讓高虹安聲量創下政治生涯新高，其實正印證了高虹安的理論，民進黨側翼的網路能量跟霸凌，已經到了讓所有非綠營政治人物（甚至民眾）都非常厭惡的程度了。





綠營對高虹安的批評，無非就是用了「塔綠班」與「綠畜」兩個名詞。所謂的「塔綠班」是否貼切、是否過度醜化深綠基本教義派，或許有討論的空間，但真的不必搬出國際價值那一套。





首先，台灣人其實並不是很國際化，也不很在乎所謂的普世價值，所謂「納粹」之類的例子，也只有媒體會炒一下，還不如名人緋聞來得吸睛、受重視，也從來沒有當事人真的因而受到懲罰或損失。再者，所謂的「塔綠班」，是指責綠營的網路側翼猶如恐怖份子，而非頌揚塔利班，這跟之前笑這些人「川粉」大致是一個意思，談不上沒有國際常識。





比較有爭議的大概是「綠畜」這個字眼，但其實社會上早就有「社畜」之類的用法，「綠畜」當然有貶抑之意，但是否就是「綠色的畜生」、就是「侮辱」，恐怕有斟酌的空間。





早在PTT時代，網路就有「藍蛆綠吱」這種互相貶抑的用法，但只有跟不上時代的老人，才會在這些字眼上大做文章，企圖用「說文解字」把問題搞得比天大。其實每天網路上都有類似的事情，藍綠政客互罵對方支持者「腦殘」也是家常便飯，也從來沒看到這些人出來吭過一聲。





但無可否認的是，當高虹安唱出「塔綠班之歌」時，就把自己推到深綠的對立面。這樣一種情緒發洩式的歌詞，其實未必符合高虹安原本希望形塑的「高科技」、「高知識」的人設，有點過於輕佻、隨便的感覺，以致於有人認為高虹安的人設會因此崩壞。





但眾所周知，高虹安規劃參選新竹市長應該已經是確定的事，必將是一個藍、綠、白三組候選人競爭的格局。高虹安原本就不可能指望深綠的票，淺綠、中間、淺藍才是高虹安的主要票源。





高虹安今天受到民眾的矚目，就是因為當初質詢陳時中、蘇貞昌打了勝仗，吸引了年輕人的支持，而這其中可能多數是相對支持民進黨的。如果當初打蘇貞昌、陳時中，都沒有把這些票打跑，如今怎麼可能因為焦糖、周玉蔻罵她幾句，票就跑掉了呢？相反的，深綠罵得越凶、越欲加之罪，反而可能多少換得一些深藍的同情。





高虹安當初那首歌唱得有點輕率，但如今的反擊其實是理性的決定。被深綠、深綠討厭根本不足懼，甚至還值得慶幸。高虹安也必須要思考，不能讓類似的情況一再重演，否則真的被貼上太藍的標籤，因而流失淺綠的票，就毫無勝算了。











●作者：單厚之／資深媒體人





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