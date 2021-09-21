火辣女友彎腰露酥胸　鳳梨剪髮秒變乖乖男

原本擔心公布戀情會掉粉的網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸），最近和火辣女DJ歐菈越來越公開，繼七夕放送「人臉互換」情侶照後，中秋節又大方放閃，分享小情侶一起剪頭髮、逛海邊的日常生活，鳳梨還稱女友為「祕書」，會指定他該剪哪種髮型，完全是個聽話的「馬子狗」！
記者江芷稜/綜合報導
2021-09-21 20:50:52｜2021-09-21 21:17:52
鳳梨貼出和歐菈的合照，發文指「祕書」要求自己剪平頭，不可以染頭髮，說男人要有白頭髮比較成熟穩重，這樣談生意比較容易成功，還要有一點肚子，展現熟男魅力，「可是我覺得我應該是走偶像路線的」，爆笑言論閃瞎粉絲。 粉絲看了合照後，瞬間秒懂為何鳳梨這麼聽話！因為歐菈彎腰靠在鳳梨身邊說話時，露出的白色上衣，竟在胸前挖空一大片，展露渾圓酥胸及一條事業線深溝，讓人目不轉睛，網友狠虧這祕書「好兇、好辣」、「這是藏了顆柚子嗎」、「鳳梨太幸福了吧」、「這根本是色誘啊」。 歐菈則曬出兩人在海灘散步美照，帥哥美女頗為登對，她上身穿比基尼式小可愛加寬褲，顯得身形修長，身高感覺更甚穿著休閒海攤褲的鳳梨，還搞笑說「我想說為什麼拍起來我那麼高，原來他腳插在沙子裡？」兩人似乎走一種可愛的傻氣情侶路線，讓粉絲很看好後續發展。