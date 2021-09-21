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火辣女友彎腰露酥胸　鳳梨剪髮秒變乖乖男

▲鳳梨（左圖左、右圖左）和歐菈戀愛越來越公開，大方分享情侶日常生活。（圖／歐菈、鳳梨IG）
▲鳳梨（左圖左、右圖左）和歐菈戀愛越來越公開，大方分享情侶日常生活。（圖／歐菈、鳳梨IG）

記者江芷稜/綜合報導

2021-09-21 20:50:52｜2021-09-21 21:17:52

原本擔心公布戀情會掉粉的網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸），最近和火辣女DJ歐菈越來越公開，繼七夕放送「人臉互換」情侶照後，中秋節又大方放閃，分享小情侶一起剪頭髮、逛海邊的日常生活，鳳梨還稱女友為「祕書」，會指定他該剪哪種髮型，完全是個聽話的「馬子狗」！

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▲歐菈（左）透露為何拍照自己顯得高，原來是鳳梨把腳插在海灘的沙子裡。（圖／歐菈IG）
▲歐菈（左）透露為何拍照自己顯得高，原來是鳳梨把腳插在海灘的沙子裡。（圖／歐菈IG）
鳳梨貼出和歐菈的合照，發文指「祕書」要求自己剪平頭，不可以染頭髮，說男人要有白頭髮比較成熟穩重，這樣談生意比較容易成功，還要有一點肚子，展現熟男魅力，「可是我覺得我應該是走偶像路線的」，爆笑言論閃瞎粉絲。

▲鳳梨（左）笑稱歐菈是自己的祕書，連髮型、身材都要插手管理。（圖／鳳梨IG）
▲鳳梨（左）笑稱歐菈是自己的祕書，連髮型、身材都要插手管理。（圖／鳳梨IG）
粉絲看了合照後，瞬間秒懂為何鳳梨這麼聽話！因為歐菈彎腰靠在鳳梨身邊說話時，露出的白色上衣，竟在胸前挖空一大片，展露渾圓酥胸及一條事業線深溝，讓人目不轉睛，網友狠虧這祕書「好兇、好辣」、「這是藏了顆柚子嗎」、「鳳梨太幸福了吧」、「這根本是色誘啊」。

▲歐菈（右）彎腰露出胸前一條深溝，網友驚呼這身材「好兇」。（圖／鳳梨IG）
▲歐菈（右）彎腰露出胸前一條深溝，網友驚呼這身材「好兇」。（圖／鳳梨IG）
歐菈則曬出兩人在海灘散步美照，帥哥美女頗為登對，她上身穿比基尼式小可愛加寬褲，顯得身形修長，身高感覺更甚穿著休閒海攤褲的鳳梨，還搞笑說「我想說為什麼拍起來我那麼高，原來他腳插在沙子裡？」兩人似乎走一種可愛的傻氣情侶路線，讓粉絲很看好後續發展。


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