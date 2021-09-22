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巷仔內／擺脫小綠標籤　2022地方選舉攸關時代力量興衰

▲爭取新北市新莊區議員提名的吳香君，為時代力量創黨的黨員之一，認為從政是推動社會進步最直接、最有效的方式。（圖／擷取吳香君臉書）
▲爭取新北市新莊區議員提名的吳香君，為時代力量創黨的黨員之一，認為從政是推動社會進步最直接、最有效的方式。（圖／擷取吳香君臉書）

記者陳志仁／特稿

2021-09-22 11:29:19

隨著2022地方選舉的時程接近，各政黨都正在整軍備戰，準備搶攻議員席次；除了藍綠兩大黨之外，小黨也積極進攻，目前在新北市議員選舉部分，時代力量至少提名5人參戰，來勢洶洶。

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政壇人士分析，在面臨台灣民眾黨的瓜分選票，時代力量要更爭取年輕世代的認同，並撕下「小綠」標籤，以免遭到邊緣化，因此2022一役攸關時代力量的興衰。

時代力量新北市黨部主委葉甄宜表示，新北市至少提名5人參選市議員，包括彭盛韶、吳香君、陳姳臻、黃智姍等人都有意爭取提名；同時也鎖定幾位優秀的人才，勸進參選土樹三鶯區及三蘆區的市議員。

▲時代力量新北市黨部召開記者會為公部門基層的勞權發聲，包括彭盛韶（後排右）、吳香君（前排右）、陳姳臻（前排左）都到場聲援與發聲。（圖／記者陳志仁攝）
▲時代力量新北市黨部召開記者會為公部門基層的勞權發聲，包括彭盛韶（後排右）、吳香君（前排右）、陳姳臻（前排左）都到場聲援與發聲。（圖／記者陳志仁攝）

2018年代表時代力量參選新北市板橋區議員的彭盛韶，擁有台大資訊網路與多媒體研究所的高學歷，最後僅以244票之差成為該區的「落選頭」，此次捲土重來，提出「打破金權政治，減輕人民負擔」的訴求；地方人士指出，彭盛韶落選後並沒有與地方斷了連結，反而以立委助理、黨中央幹部的身分，持續關注板橋區的交通、著墨於親子關係等議題，很有機會為時代力量搶下席次。

▲時代力量新北市黨部主委葉甄宜表示，新北市至少提名5人參選市議員，包括彭盛韶、吳香君、陳姳臻、黃智姍等人都有意爭取。（圖／記者陳志仁攝）
▲時代力量新北市黨部主委葉甄宜表示，新北市至少提名5人參選市議員，包括彭盛韶、吳香君、陳姳臻、黃智姍等人都有意爭取。（圖／記者陳志仁攝）

爭取新北市新莊區議員提名的吳香君，為時代力量創黨的黨員之一，目前就讀政大台灣文學研究所，80年次的她在IG粉絲有1萬7000人；這次選擇從幕後走向幕前的吳香君認為，從政是推動社會進步最直接、最有效的方式，尤其深感高房價、低所得、稅賦不公、勞動環境不佳，讓青年不敢成家、難以立業，卻要肩負養育家庭、支撐社會福利的重擔，盼能「翻轉青年世代的苦悶」。 

時代力量前立委黃國昌汐止服務處秘書的黃智姍，2018年代表時代力量參選新北市汐金萬區的議員，臉書的紛絲團則以「溫暖傾聽，勇敢改變」持續運作，也有意再次投入新北市第10選區的市議員選舉；此外，民進黨新北市議員周雅玲近期因詐領助理費的案件，目前遭法院裁定以300萬交保，這對主打在地服務的黃智姍而言，也是一項利多的消息。

政壇人士分析，面對台灣民眾黨的瓜分選票，時代力量喊出「匯聚人民的力量，打造理想的時代」，積極爭取年輕世代的認同，以避免遭貼上「小綠」標籤而泡沫化；不過，時代力量若未能把握選民結構的轉變、自主意識的抬頭，及新北市議員再傳詐領助理費案件的契機，在下屆議員席次大有所斬獲的話，恐將步上台灣團結聯盟、新黨的後塵，因此2022地方選舉攸關時代力量的興衰。

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