菲律賓戒嚴49週年　千人示威籲勿讓專制復辟

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馬可仕（Ferdinand Marcos）在49年前的今天展開戒嚴統治，後於1981年1月17日宣布戒嚴結束。
菲律賓雖已重拾民主政治，但總統大選將於明年5月登場，不少民主派人士憂心，杜特蒂若當選下屆副總統，或由杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）、馬可仕獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）成為國家元首，專制政權可能捲土重來。
菲律賓憲法規定國家元首不得連任。因此，杜特蒂在明年大選中，只能競選總統以外的職位。
杜特蒂去年7月簽署「反恐怖主義法」。這項法律之所以引發爭議，在於它允許政府對可能從事恐怖活動者竊聽與錄音；經反恐委員會下令，無需法院逮捕令即可逮捕嫌犯；並授權執法機關在未經起訴下，拘留嫌犯達24天。這些被認為大幅擴張當局執法權，將使菲律賓人權受迫害狀況更加惡化。
出席示威活動的菲律賓前眾議員柯梅那瑞斯（Neri Colmenares）說，杜特蒂家族正在建立並鞏固他們的政治王朝，「這跟馬可仕沒什麼不同。馬可仕家族過去控制政府，杜特蒂現在也試圖控制政府，所以我們在這裡表達對政治王朝的厭惡」。
他告訴中央社記者：「我們來到這裡是因為我們知道，一旦小馬可仕或（薩拉）杜特蒂入主總統府，菲律賓人民將面臨更多苦難，我們將被其他國家踩在腳下，我們將承受貪污和侵犯人權的後果。」
柯梅那瑞斯說：「我們在亞洲是個糟糕的例子，我們有個總統他的家族（試圖）透過競選掌控政府。因此，我們要確保我們在2022年擊敗杜特蒂的專制和王朝。」（編輯：周永捷）1100921