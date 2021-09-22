NOW早報／70歲以上下週打莫德納第2劑　「5事項」必注意

9／28配發地方！70歲以上打莫德納第二劑 5大注意事項





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中央流行疫情指揮中心昨（21）日表示，今（2021）年9月17日到貨的108萬劑莫德納疫苗，亦將於9月28日配送到各地方衛生局，並由地方政府衛生局造冊安排至指定合約醫院或接種點方式，提供70歲以上長者（即1951年12月31日前出生）及60歲以上具原住民身分（即1961年12月31日以前出生）對象接種，並視接種情形逐序往下年齡層接種。

指揮中心也呼籲，接種第二劑莫德納疫苗後，不良反應發生機率及嚴重度較第一劑高，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後再安排接種。民眾完成疫苗接種後，建議於接種處或附近至少留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，建議留觀至少30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。

此外，接種莫德納疫苗後可能出現心肌炎和心包膜炎，主要發生在接種後14天內，較常發生在接種第二劑之後以及年輕男性，接種後請留意身體狀況，亦請家人協助注意。若在接種疫苗後28天內出現疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸，應立即就醫並說明疫苗接種史。

▲指揮中心提醒接種第二劑莫德納疫苗五大注意事項。（圖／指揮中心提供）

20多歲確診女連假逛百貨看電影 北市發852則警示簡訊





北市一名20多歲女性確診新冠肺炎，北市衛生局昨（21）日表示，個案曾在18日赴大葉高島屋、美麗華大直影城看午夜場電影「沙丘」，19日赴SOGO百貨天母店，已針對這3處足跡發送852則簡訊提醒可能接觸者。個案曾到過的百貨及影城19日已完成清消，20日停業，21日復業。

北市衛生局昨天下午舉行記者會，專委歐佳齡表示，確診案16254曾在18日下午3時至4時赴大葉高島屋百貨，18日晚間10時40分至19日凌晨1時25分赴美麗華大直影城看電影，19日上午9時45分赴SOGO百貨天母店。北市已根據簡訊實聯制與台北通登錄紀錄發送852則細胞簡訊，提醒與確診者足跡相同的民眾，如有疑似症狀請儘速至醫院採檢。歐佳齡表示，案16254前往影城看午夜場電影「沙丘」，確診者看電影時間是10點40分至清晨1點25分，因為看電影前後可能會到附近走動，有發141通簡訊，提醒足跡可能重疊民眾要注意身體狀況，若民眾覺得有必要可以到17家專責醫院作公費篩檢。

▲北市20多歲女性確診新冠肺炎，北市衛生局公布足跡。(圖／北市府提供)

恆大危機引金融市場大逃殺 美股狂瀉一度大跌近1000點





繼港股、歐股接連淪陷後，美股週一（20日）也大幅重挫。道瓊指數開盤下挫後，後續見不到起色，盤中一度大跌將近1000點，最後以下跌641點做收，標普500指數以及那斯達克指數也紛紛重挫。根據《路透社》報導，北京當局致力去槓桿之際，地產業巨擘中國恆大集團資金周轉不靈，恐爆發債務違約。由於對恆大崩盤的擔憂，引起市場不安情緒，那斯達克指數跌至一個月以來新低，微軟、Google母公司字母公司（Alphabet）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Facebook以及特斯拉（Tesla）等科技巨頭都難逃跌勢，CBOE波動指數（恐慌指數）上漲超過23%。

除了恆大之外，美國聯準會也即將在本週展開會議，讓買盤格外保守，預計將會於22日公布會議結果，儘管有共識是延至11月或12月宣布，但預計將為縮減購債規模奠定基礎。另外隨著北半球即將邁入秋冬季節，全球疫情回溫、Delta變種病毒打亂經濟復甦步調，再加上通貨膨脹憂慮徘徊不去，也讓投資人謹慎以對。

▲美股週一重挫，盤中一度大跌逾800點。（圖／美聯社／達志影像）

今日天氣／多雲到晴天氣熱！午後局部雷陣雨 中部以北零星雨

今（22）天各地上午大多為多雲到晴，降雨以午後局部短暫雷陣雨為主，山區以及近山區的平地降雨機率較高，各地並有局部大雨發生的機率，另外，今天台東地區、恆春半島以及清晨的中部以北地區也有零星短暫陣雨；溫度方面，各地高溫可以來到32至35度，其中花東地區有局部36度以上高溫發生的機率，外出請注意防曬並多補充水分。





謝忻深夜曝光新娘造型 美麗新身分公開「好適合我」

謝忻今年3月鬆口有穩定交往對象，彼此感情穩定，透露男友是年長的圈外人，已見過對方父母，但對於結婚仍抱持自然態度，「目前還沒想到，只希望兩人現在快樂過日子就好」。

謝忻20日晚間突然在IG曬出新娘造型的照片，寫下「看我這新娘般的造型（誤）！」隨後透露只是以花藝師助理的身分，參與會場布置的活動而已，並非外界誤會的結婚，「充分地享受到了懶人露營的美好。只要人到，什麼東西都幫你準備好了（好適合我啊）！」照片曝光，許多網友不禁驚呼「以為妳要結婚了！」

▲謝忻公開「新娘造型」，自認合適。（圖／謝忻IG）

丟掉600隻雞翅！金剛、小嫻聊擺攤「辛酸淚崩」





情侶檔金剛（李信樵）和小嫻（黃瑜嫻）中秋假日在墾丁大街擺攤3天，販售獨門的蒜香辣雞翅，生意興隆被秒殺，談到有消費者認為一隻雞翅40元價格偏貴，他們前（20）日開直播時忍不住叫屈，坦承擺攤真的很辛苦，為要求品質曾捨棄600支雞翅，說到激動處紅了眼眶，金剛還掉下男兒淚。（編輯：許苡晴）