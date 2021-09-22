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諷刺美國介入阿富汗失敗　習近平：民主不是某國專利

▲美國總統拜登、中國國家主席習近平，21日在聯合國大會上發表談話，雖未彼此指名，但演說內容仍可嗅到美中對抗的氣息。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登、中國國家主席習近平，21日在聯合國大會上發表談話，雖未彼此指名，但演說內容仍可嗅到美中對抗的氣息。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-22 07:11:11

聯合國大會第76屆會議高級別會議一般性辯論，21日在美國紐約揭開序幕，多國領導人輪流發言，包括美國總統拜登(Joe Biden)、中國國家主席習近平。拜登在演說中除了疫情、氣候變遷等議題，還提到美國已結束在阿富汗長達20年的戰爭，未來會把重點放在印太地區等。而習近平則以「民主不是哪個國家的專利」的言論，暗諷美國介入阿富汗的政策失敗，並將貽害無窮。

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綜合外媒報導，拜登在演說中並未談及中國2字，但承認有關局勢加劇的擔憂正在增加，反對強國宰制弱國的企圖，並強調：「我們不尋求新冷戰，也不尋求一個分割成不同僵硬板塊的世界」，顯然是在指美國與中國的關係。

拜登也再次為撤軍阿富汗的決定辯護，聲稱此舉終結了在阿富汗長達20年的衝突，現在美國正開啟新的外交時代，世界正面臨決定性的10年，要應對各項挑戰，因此該把眼光放在應對疫情、氣候變化、網絡威脅等，政府將與國會合作，提高幫助發展中國家應對氣候變化的資金。

至於習近平，雖然也未明確提及美國，但他所說的：「民主不是哪個國家專利，而是各國人民權利，近期國際形勢的發展再次證明，外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮，我們要大力弘揚和平發展、公平正義、民主自由的全人類共同價值，屏棄小圈子和零和博弈」，明顯是在暗諷美國飽受爭議的阿富汗政策。

習近平並表示，國與國難免存在分歧矛盾，要在平等和相互尊重基礎上開展對話合作，一國成功並不意味另一國必然失敗，這個世界完全容得下各國成長與進步，要堅持對話而不對抗，包容而不排他，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。

疫情部分，習近平則重申，必須以科學方式抗疫、調查病毒源頭，中方也計畫在今年之內向全球提供20億劑疫苗，並再向發展中國家無償捐款1億劑疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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