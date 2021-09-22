諷刺美國介入阿富汗失敗　習近平：民主不是某國專利

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拜登也再次為撤軍阿富汗的決定辯護，聲稱此舉終結了在阿富汗長達20年的衝突，現在美國正開啟新的外交時代，世界正面臨決定性的10年，要應對各項挑戰，因此該把眼光放在應對疫情、氣候變化、網絡威脅等，政府將與國會合作，提高幫助發展中國家應對氣候變化的資金。
至於習近平，雖然也未明確提及美國，但他所說的：「民主不是哪個國家專利，而是各國人民權利，近期國際形勢的發展再次證明，外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮，我們要大力弘揚和平發展、公平正義、民主自由的全人類共同價值，屏棄小圈子和零和博弈」，明顯是在暗諷美國飽受爭議的阿富汗政策。
習近平並表示，國與國難免存在分歧矛盾，要在平等和相互尊重基礎上開展對話合作，一國成功並不意味另一國必然失敗，這個世界完全容得下各國成長與進步，要堅持對話而不對抗，包容而不排他，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係。
疫情部分，習近平則重申，必須以科學方式抗疫、調查病毒源頭，中方也計畫在今年之內向全球提供20億劑疫苗，並再向發展中國家無償捐款1億劑疫苗。
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