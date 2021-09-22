振興五倍券上路！「八部會加碼券」抽籤方法、時程一次看

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五倍券數位綁定方法：
9月22日上午9時起，進入行政院「振興五倍券」官網，連結至「信用卡」、「電子票證」和「行動支付」等金融機構網頁綁定即可，綁定時間至明年4月30日。
五倍券紙本券領取時間：
1.可透過「平台預訂」和「超商預訂」
第一梯次預訂時間為110年9月25日（六）上午9點至110年10月1日（五）晚間10點，領取時間為110年10月8日（五）至110年10月21日（四）；第二梯次預訂時間為110年10月25日（一）上午9點至110年10月31日（日）晚間10點，領取時間為110年11月8日（一）至110年11月21日（日）。
2.可透過「郵局領取」
110年10月4日（一）起開放預約，領取時間為110年10月12日（二）至110年10月30日（六）上班日受理預約民眾領券，110年10月16日、110年10月23日兩個周六支局全日服務（機關、學校內之郵局除外）。
八部會加碼券登記＆抽獎辦法：
好食券、國旅券、i原券、農遊券、藝FUN券、動滋券、客庄券、地方創生券於10月11日至11月5日共4周，每周進行抽籤。活動期間每周五（10月8日起）晚上11點59分截止加碼券登記，周六零時以後登記者，將參加次一周抽籤活動，每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。
加碼券中籤公告時程：
早上10點半抽籤的中籤名單，會在當天下午5點公告，並發送中籤簡訊。下午3點半抽籤的中籤名單，會在隔天早上8點半公告並發送中籤簡訊。各部會七種加碼券計778萬份提供抽籤；好食券直接提供於數位綁定前400萬名免抽籤；農遊券58萬份於第二階段另行抽籤發放，合計共1236萬份。
各加碼券抽籤時間如下：
（編輯：賴詠璿）