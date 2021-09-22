入境美國將須打完整疫苗！佛奇：AZ應被列入

美國20日宣布，將要求外國旅客，入境需完整接種新冠疫苗，預計11月開始實施。目前已知美國食品暨藥品管理局(FDA)認可的有莫德納(Moderna)、輝瑞(Pfizer/BNT)與嬌生(J＆J)等3款疫苗，至於阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）或是中國以及俄羅斯等疫苗會否被承認，將是跨部會討論的重點。美國國家過敏與傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)認為，阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗也應被列入，而不該成為旅客赴美的障礙。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-22 09:00:29
綜合外媒報導，佛奇21日接受《BBC Radio 4》廣播節目訪問時表示，儘管美國尚未批准AZ疫苗，但他認為沒有任何理由拒絕接種AZ疫苗的人入境：「有鑑於我們有大量關於AZ疫苗的資訊，我預測這不會有問題。」
英國首相強生(Boris Johnson)的發言人也聲稱，目前沒有跡象顯示AZ疫苗接種者會被阻止入境美國，相信任何經過世界衛生組織(WHO)批准的疫苗都能適用這項規定。
除了英國，歐洲聯盟執行委員會(European Commission)發言人馬莫爾(Eric Mamer)21日也呼籲，美國應允許接種AZ疫苗者入境。
美國11月將實施的新規定，除了要求完整接種疫苗外，外國旅客在搭機前，也須出示搭機前3天的檢驗陰性證明，未接種疫苗的美國公民則需出示1天前的檢驗報告，並於抵達美國後再次篩檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。