台股早盤跌逾400點、萬七失守 「五倍券概念股」強勢
道瓊工業指數在日前暴跌後展開反彈、震盪劇烈，受到恒大集團違約風暴影響，中秋連假過後，台北股市今（22）日開盤後也走跌，一度下跌420點，來到16855點，萬七失守。權值股台積電早盤跌2.8%，來到583元。聯發科、南亞科、鴻海、群創、友達、大立光、國巨、世界先進都跌1到3%，不過「五倍券概念股」相對強勢。
記者許家禎/台北報導
2021-09-22 09:33:23｜2021-09-22 09:35:49
華爾街持續評估恒大危機與聯準會 (Fed) 利率會議可能帶來的風險，週二 (21 日) 美股盤中齊揚，但尾盤又收黑。美股道瓊指數21日下跌50.63點，或0.15%，收33,919.84點；那斯達克指數上漲32.5點，或0.22%，收14,746.4點；標普500指數下跌3.54點，或0.08%，收4,354.19點；費城半導體指數上漲6.8點，或0.20%，收3,345.0點。
受到恒大集團違約風暴影響，台北股市今日展開萬七保衛戰，開盤跌80點，加權股價指數以17196.79點開出，隨後下跌420多點，下殺到16855點。權值股台積電早盤跌2.8%，來到583元。聯電、鴻海、力積電跌1%。聯發科、國巨、旺宏跌逾2%。群創與友達、大立光、世界先進、日月光跌3到5%。
另外，振興五倍券於今日上午9時開放登記與數位綁定，但振興五倍券網路平台大當機，網頁畫面轉圈圈無法登入，甚至一度出現空白或亂碼訊息。不過，相關「五倍券概念股」部分表現亮眼，像是結盟中華電信、開發金的網家漲8%、夏都漲2%多，歐買尬、美食－KY、王品都走揚、相對強勢。
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