名家論壇》鬼才阿水／用「簡體字、抖音」成台灣新時尚？

【本文由《鬼才阿水Awater》授權刊登】





我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會中提到：「使用簡體字，說大陸流行詞，已經成為台灣青少年的時尚，希望更多台灣青少年客觀看待大陸發展進步，增加對兩岸關係的正確認知。」這背後的確某些程度表達了台灣青少年的現況，卻忽略了這背後的歷史因素與成長。





現代的年輕人成長環境中早就少了劍拔弩張的緊張氛圍。





「中華民國統一中國。」「小心共匪就在你身邊。」「漢賊不兩立」無論你支持不支持這樣的政治主張，這些標語的確都傳達了當時中國與台灣兩岸分治的情況，雖偶有演藝人員的相互往來，但在政治經濟上的對立，多少也讓兩邊有一定程度的不同。





但進到網路世代後，傳統電視的不爭氣，大量的購買中國電視節目來輪播，年輕世代習慣透過YT輕易找到製作規格更高的戲劇、選秀節目等各式內容，在資訊爆炸世代成長的年輕人，從小看著這些節目，欣賞對岸的演藝人員，甚至划著小紅書看著抖音，都是許多年輕人習以為常的生活。





你覺得這沒甚麼嗎？





這本來就是文化統戰的一環，當下一代都習以為常這些內容時，你認為還有多少人會願意舉起槍，衝上戰場捍衛台灣，說不定「中國人」這個稱呼，在下一代的眼中可能不是負面詞，還帶有一些認同感。





遺憾的是，不只青少年如此，連老年人口也在同樣受影響。





家族群組中充斥各種假消息與錯誤資訊，明明群內的年輕人都一說再說，資訊是錯的內容是有誤的，但這些訊息依然以極快的模式在廣發，當久而久之這些內容成為吸收的資訊來源，不懂查證的人很容易就深陷其中，認知的事件產生偏差後，自然對「現實」會有錯誤的認知。





「認知作戰」從來就不曾消失。





你眼中那些荒謬的「存在」，恰好是這群人眼中的「真相」，所以很多時候你會看到造謠的成本遠低於闢謠，只要刻意的抹黑給你貼上標籤，讓你在人們的心中信任度下降，即使你天天振筆疾書，天天協助闢謠，這些錯誤仍不斷在流傳。





特別是多數人根本不在意這些，就像很多人聽到「政治」兩個字就馬上倒退三步，還要用一種清高的態度講說自己從來不碰政治，從來不關心這些議題，但事實上忽視這些眾人的議題，刻意避開群眾生活的大小事，只是一種不願花時間去鑽研更複雜的事物。





某些人的心中，正義最好是非黑即白，就像戲劇中的刻板角色，是個壞人就一定得要壞到底，對家人對同事對工作對寵物通通壞到底，一個慣老闆卻是愛妻愛家的角色在戲劇中是不會出現的，但他卻會真真切切的出現在你我身邊。





於是只要把你立場歸類在好 / 壞，這些人就再也不在意你所說的，即使你說的是正確的。





當年輕人與老年人口都淪陷，你以為最後的青壯年世代會「眾人皆醉我獨醒」？





我自己是沒甚麼信心啦。











●鬼才阿水／網紅作家





●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場





●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com



