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五倍券官網半小時登入逾40.7萬人　數位綁定突破12.9萬人

▲振興五倍券於今（22）日上午9時開放登記與數位綁定。經濟部指出，數位綁定人數突破12萬9千人，五倍券官網因應大量登入，啟動限流的導流機制，因應線上人流情況持續恢復中。圖為經濟部長王美花（圖／行政院提供）
▲振興五倍券於今（22）日上午9時開放登記與數位綁定。經濟部指出，數位綁定人數突破12萬9千人，五倍券官網因應大量登入，啟動限流的導流機制，因應線上人流情況持續恢復中。圖為經濟部長王美花（圖／行政院提供）

記者許家禎/台北報導

2021-09-22 09:51:31

振興五倍券於今（22）日上午9時開放登記與數位綁定，同時八大部會加碼券也開放登記，但一時間湧入民眾太多，一度出現空白或錯誤亂碼訊息。為此，經濟部表示，截至09：30為止，官網登入人次已超過40萬7千人次，數位綁定人數突破12萬9千人，五倍券官網因應大量登入，啟動限流的導流機制，因應線上人流情況持續恢復中。

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為提振國內經濟，今日上午9時起，民眾可至五倍券官網登記或進行數位綁定，除了人人都有的5倍券，各部會也推出各種加碼券，除了前400萬名登記的民眾可獲得好食券外，其他還有7種券，行政院政委唐鳳日前也指出，10月11日起至11月5日周周抽籤，民眾每周只會抽中1種券，也就是說除了五倍券外，民眾可獲得最多4種加碼券外加好食券。

經濟部指出，截至09：30為止，目前官網登入人次已超過40萬7千人次，數位綁定人數突破12萬9千人，五倍券官網因應大量登入，啟動限流的導流機制，因應線上人流情況持續恢復中。

而今年新增的共同綁定功能，綁定人數已有13993人。另外，預約抽籤的部分，國旅券有241708人、i原券有29975人、農遊券240563人、藝fun券237071人。


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