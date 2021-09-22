名家論壇》朱駿／國民黨需要新面孔、新民意

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這次國民黨黨主席選戰可悲可嘆，重創了黨機器的公正性與正當性，每個候選人都受傷，朱張兩人受傷最重，不論誰當選，都沒能力修復黨機器，為國民黨開創新局。
同時，4個人都是滿嘴脫離現實或抓不到重點的空話，以天馬行空為正務，以指控煽動為能事，完全看不到黨的建設與贏的策略。若寄望這些人能幡然頓悟，務本務實，是緣木求魚。國民黨未來的希望應該在這些人之外，而且要對2024有勝選條件與辦法的人。
就2024而言，朱立倫已經出局，趙少康機會渺茫，若再打郭台銘的主意，恐怕是異想天開，太不現實。這個局面只能是指望侯友宜了。
侯友宜一枝獨秀，遙遙領先
藍營內部有些人以「藍皮綠骨」形容侯友宜，在侯對政治議題未明顯表態之前，都屬莫須有的抹黑。如果因為侯在阿扁時期出任警政署長就是「藍皮綠骨」，那麼，郝龍斌以那樣家庭背景的出身，突然撂下新黨召集人的工作，著急投奔阿扁，出任環保署長，又該當何論？何況，如今綠營當政，囂張跋扈，侯若能身為藍營龍首，豈甘俯首跟隨綠營牛尾？
從選票吸引力的角度而言，若有綠營群眾對侯友宜放心，願意支持，應該是藍營加分，不該自己減分。
再從政治的實務面而言，侯友宜有基層歷練、聲望高、形象好、穩定持重、政績優異等等都是現在進行式，而且持續發展中，其他人皆難望其項背。在最棘手的兩岸路線上，侯嘉義出身，若出手調整現行國民黨內爭議的兩大路線典型，縱使採取積極立場與綠營有明顯區隔，也難被抹紅，反倒可以根據客觀事實與現實情勢，從容回擊抹紅。
朱立倫再度重申「2024無私無我推最強候選人」，依此最強要求，迄2023年提名之際，百分之百非侯友宜莫屬。
國民黨應該營造新民意
朱立倫一直強調國民黨不能偏離主流民意，乃錯誤意識，似是而非，禁不起分析。
台灣近二三十年的主流民意頗如流水，方向變換不定，否則，也不會在20多年間，三度黨輪替。30年前，民進黨是相當少數，21年前阿扁當選總統時，也只只有39%的選票，2008年馬英九拿下58%的選票，一直到2016年，民進黨才能完全執政。
今天台灣的主流民意是民進黨近10年來經營出來的，國民黨擁抱這樣的主流民意，就是投降，吃敗仗的機率大增，陣營必然離心離德。一個真正成功的政黨應該是拿出論述，喚醒群眾，教育群眾，引領群眾，為大家開創美好前途，不能心存僥倖，只想揀現成的，跟著結構複雜且互相矛盾的民意漂流，必為他人的民意淹沒。
國民黨內對侯友宜有利的客觀形勢已成，能否真正勝利成功，還有賴侯發揮優異的主觀能動性，創造新民意與新形勢才行。侯截至目前為止，對重大政治議題尚未表態，可能是弱項，但也可以是好整以暇，日後爆出迷人新格局的機會。
●作者：朱駿／時事評論人
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