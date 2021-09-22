COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

名家論壇》朱駿／國民黨需要新面孔、新民意

▲國民黨主席選戰即將展開。圖為候選人之一的朱立倫。（圖／中天新聞提供）
▲國民黨主席選戰即將展開。圖為候選人之一的朱立倫。（圖／中天新聞提供）

文/朱駿

2021-09-22 10:05:02

這次國民黨主席選戰特別精采奇特，黨內紅綠激烈交鋒，藍不見了，雖然朱立倫後來9月18日在高雄市黨部舉辦高屏政見發表會上強調，國民黨每位都是「正藍軍」，意圖彌縫黨內紅綠之爭，凸顯「藍」的正位，但隨即又發動對張亞中紅統的攻擊，朱張兩人持續針鋒相對，張甚至卯上選監小組，裂痕已非言語可以彌縫。江啟臣嘲諷前兩人，「一個不老實，一個不務實」，國民黨內傷更重了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
必須有另外的新面孔出來整理

這次國民黨黨主席選戰可悲可嘆，重創了黨機器的公正性與正當性，每個候選人都受傷，朱張兩人受傷最重，不論誰當選，都沒能力修復黨機器，為國民黨開創新局。

同時，4個人都是滿嘴脫離現實或抓不到重點的空話，以天馬行空為正務，以指控煽動為能事，完全看不到黨的建設與贏的策略。若寄望這些人能幡然頓悟，務本務實，是緣木求魚。國民黨未來的希望應該在這些人之外，而且要對2024有勝選條件與辦法的人。

就2024而言，朱立倫已經出局，趙少康機會渺茫，若再打郭台銘的主意，恐怕是異想天開，太不現實。這個局面只能是指望侯友宜了。

侯友宜一枝獨秀，遙遙領先

藍營內部有些人以「藍皮綠骨」形容侯友宜，在侯對政治議題未明顯表態之前，都屬莫須有的抹黑。如果因為侯在阿扁時期出任警政署長就是「藍皮綠骨」，那麼，郝龍斌以那樣家庭背景的出身，突然撂下新黨召集人的工作，著急投奔阿扁，出任環保署長，又該當何論？何況，如今綠營當政，囂張跋扈，侯若能身為藍營龍首，豈甘俯首跟隨綠營牛尾？

從選票吸引力的角度而言，若有綠營群眾對侯友宜放心，願意支持，應該是藍營加分，不該自己減分。

再從政治的實務面而言，侯友宜有基層歷練、聲望高、形象好、穩定持重、政績優異等等都是現在進行式，而且持續發展中，其他人皆難望其項背。在最棘手的兩岸路線上，侯嘉義出身，若出手調整現行國民黨內爭議的兩大路線典型，縱使採取積極立場與綠營有明顯區隔，也難被抹紅，反倒可以根據客觀事實與現實情勢，從容回擊抹紅。

朱立倫再度重申「2024無私無我推最強候選人」，依此最強要求，迄2023年提名之際，百分之百非侯友宜莫屬。

國民黨應該營造新民意

朱立倫一直強調國民黨不能偏離主流民意，乃錯誤意識，似是而非，禁不起分析。

台灣近二三十年的主流民意頗如流水，方向變換不定，否則，也不會在20多年間，三度黨輪替。30年前，民進黨是相當少數，21年前阿扁當選總統時，也只只有39%的選票，2008年馬英九拿下58%的選票，一直到2016年，民進黨才能完全執政。

今天台灣的主流民意是民進黨近10年來經營出來的，國民黨擁抱這樣的主流民意，就是投降，吃敗仗的機率大增，陣營必然離心離德。一個真正成功的政黨應該是拿出論述，喚醒群眾，教育群眾，引領群眾，為大家開創美好前途，不能心存僥倖，只想揀現成的，跟著結構複雜且互相矛盾的民意漂流，必為他人的民意淹沒。

國民黨內對侯友宜有利的客觀形勢已成，能否真正勝利成功，還有賴侯發揮優異的主觀能動性，創造新民意與新形勢才行。侯截至目前為止，對重大政治議題尚未表態，可能是弱項，但也可以是好整以暇，日後爆出迷人新格局的機會。


●作者：朱駿／時事評論人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀