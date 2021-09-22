打高端疫苗不能入境美國？立委要求政府向美釐清認可品牌
白宮昨日宣布11月持有疫苗接種證明才能入境美國，只核准莫德納（Moderna）、BNT與嬌生集團（J&J）生產的嬌生疫苗，不只國人無法再赴美國打疫苗，打完兩劑國產高端疫苗的民眾，甚至總統蔡英文、副總統賴清德於恐怕也會無法赴美。在野黨今（22）日呼籲政府想美國釐清認可疫苗品牌，極力爭取將我國施打的疫苗品牌納入。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-22 10:54:27｜2021-09-22 11:32:56
時代力量立委王婉諭委員指出，外媒指出美方將啟動新的邊境管制措施，要求各國旅客出示完整兩劑疫苗接種證明，認證疫苗的種類則待定中。雖然衛福部長陳時中表示，此政策應是針對美國原先限制的高風險國家，台灣並不受影響，然而外媒報導的用語是所有「外國人」（foreign nationals）皆須出示完整疫苗接種證明。她呼籲指揮中心和相關部會，應釐清美方新制的影響範圍及認可疫苗品牌，極力爭取我國施打的疫苗納入並及早提出配套措施因應。
國民黨團總召費鴻泰表示，台灣經濟表現那麼亮麗的國家施打兩劑疫苗表現在全球排名137名，為世界倒數，美國要實施疫苗護照，未來可能將納入世衛（WHO）核可的其他總類疫苗，包括英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）、Covishield（印度版AZ）、中國國藥與科興等疫苗，高端第二劑疫苗將開始施打，他呼籲政府有責任讓打高端疫苗的民眾比較打其他疫苗的民眾，能夠入境美國。
針對蔡英文總統打高端恐無法入境美國，民進黨立委何志偉表示，蔡總統應該最近沒有要去美國，扯到總統應該是歪樓，國家元首出國訪問應該有旅遊泡泡能適用，真正要討論是國人打疫苗後能否出國，至少在今年結束之前全球旅遊、觀光應該大幅下降，世界還在找往來、相互連結的平衡。民進黨立委陳亭妃希望高端疫苗能獲得全世界的認同，高端公司要努力盡快獲得國際認證。
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