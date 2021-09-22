BTS三度赴聯合國演說傳遞正能量　中國網友崩潰：辱華團

風靡全球的韓國天團「防彈少年團」（BTS）20日以韓國總統特使、世界青年代表的身份，第3度受邀前往美國紐約聯合國總部發表演說。BTS在演說中鼓勵年輕人不要害怕改變，並強調接種新冠疫苗的重要性，期間線上觀看人數高達逾100萬人次。不過BTS在聯合國發表演說的消息傳到中國，卻引來不少網友崩潰憤怒，痛批他們「辱華」。





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BTS在20日以總統特使、世界青年代表的身份，出席聯合國「永續發展目標」會議，7名團員輪流在聯合國大會會議廳上致詞，藉此協助聯合國為2030年設下的目標邁進，包括消除極端貧困、地球永續發展以及實現性別平等。BTS也鼓勵年輕人積極接種新冠疫苗，毫無畏懼地迎接新的改變。





由於BTS在全球的粉絲人數相當龐大，《華盛頓郵報》指出，聯合國播放BTS演說的YouTube頻道，大批粉絲隨即湧入，觀看人數高達100多萬人，粉絲也透過不同直播頻道以及各個平台，收看BTS的演說。在BTS演講結束之後，推特上包含關鍵字「#ARMYvaccinatedtoo」（阿米也打了疫苗）的貼文達到數十萬條，達到推廣接種的目的。BTS的粉絲常以ARMY（阿米）自稱。





BTS傳達正能量之舉，聯合國兒童基金會（UNICEF）於21日在官方推特發文，感謝BTS用自身影響力，向國際社會推廣重要資訊。





▲▼韓國天團「防彈少年團」再度受邀在美國紐約聯合國總部發表演說。（圖／美聯社／達志影像）

不過BTS的正能量似乎傳不進中國部分網友的心中，他們在聯合國演說的消息一出，愛國心旺盛的中國網友隨即發文砲轟，有人留言表示「心累，一群中國人為什麽要粉辱華人士」、「去聯合國演講就是正能量愛豆嗎？防彈少年團辱華不是人人皆知的嗎」、「韓團公司就是吃相難看，割中國粉絲的錢，又不尊重中國粉絲的立場跟國家」，還有人進行人身攻擊，批評對BTS粉絲「沒有腦子」、「甩甩腦子裡的水」。甚至有人要中國外交部戰狼發言人趙立堅出來主持公道。





BTS在去年10月獲頒「范弗利特獎」（Van Fleet Award）時，隊長金南俊致詞提到韓戰70週年，強調要銘記美韓間在韓戰時共同經歷的苦難，卻讓中國網友玻璃心碎，認為BTS沒把「抗美援朝」的中國士兵放眼裡，痛批「辱華」，更引發退粉潮以及拒買運動。



