高虹安唱「塔綠班」遭綠營圍剿！陳玉珍：因民進黨會怕
惡名昭彰的阿富汗極端組織塔利班重新掌權後，網路上出現「塔綠班」諧音來嘲諷民進黨支持者與政府。不過，台灣民眾黨立委高虹安日前參加直播節目時，因為唱「塔綠班」之歌引發綠營不滿。國民黨立委陳玉珍認為，這是因爲民進黨跟支持者會害怕。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-22 11:43:01｜2021-09-22 11:49:01
行政院長蘇貞昌今（22）日前往立院進行「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告及備詢」，國民黨立院黨團在議場外回應時事議題。媒體詢問高虹安唱「塔綠班」就遭到綠營出征，難道現在就不能有其他聲音嗎？陳玉珍表示，可見民進黨與相關支持者非常在意這件事，當民進黨的人在乎就表示他們會害怕，高虹安唱出了民眾的心聲，完整、真實呈現事實才會遭到攻擊，希望高虹安能夠繼續堅持。
民進黨立委陳亭妃表示，尊重歌高虹安的作法，或許高需要一些網路聲量，台北市長柯文哲也是支持高虹安，高也為此贏得許多網路聲量；至於當國會議員有沒有失格，就由大家去評斷。
高虹安昨日受訪表示，民意代表就是跟民眾站在一起，難道綠營支持者沒有看到「塔綠班」這個詞是怎麼在網路上瞬間爆紅成為熱門關鍵字、引起大眾共鳴嗎？民意的反撲，民心的向背，豈是她一人可以操縱？「塔綠班」和「聖蟑士」，不就是社會氛圍對於部分民進黨的激進支持者或資訊戰從業人員，在網路上恣意出征不合黨意的公民意見，意圖引發寒蟬效應的反諷？這種抓著一首打油「歌」，無限上綱的行為，不正是坐實了民眾痛恨的塔綠班？