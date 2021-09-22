COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

獲韓系力挺　朱立倫再轟張亞中空有理論贏不了選舉

▲國民黨主席候選人朱立倫合體前高雄市副市長陳雄文合體上廣播節目，暗指獲得韓系力挺，更透露與前高雄市長韓國瑜通過電話。（圖／朱立倫辦公室提供）
▲國民黨主席候選人朱立倫合體前高雄市副市長陳雄文合體上廣播節目，暗指獲得韓系力挺，更透露與前高雄市長韓國瑜通過電話。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2021-09-22 11:16:43｜2021-09-22 11:17:06

國民黨主席選舉進入倒數計時，黨主席候選人朱立倫今（22）日合體前高雄市副市長陳雄文，更透露剛與前高雄市長韓國瑜通過電話，暗示獲得韓系支持。朱立倫也繼續劍指另位候選人張亞中，強調張過去20年來都是主張「兩岸統合」、「一中三憲」等，怎麼今天就變成是攻擊呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫接受王淺秋廣播節目專訪，朱提到，他剛剛才跟正在美國的韓國瑜通過電話，韓關心他的選情，很多前高市府的局處首長都在幫他的忙，韓也給予加油打氣。

針對黨主席選舉進入最後階段，朱立倫呼籲，砲口應該對外而不是對內。有些張亞中支持者說他罵張的統一理論和和平協議，但「一國兩治」、「兩岸統合」、「一中三憲」，是張20年來的主張，如果1年前碰到張，跟張討論張還會很高興，「怎麼今天就變成對他（張亞中）的攻擊了？」

朱立倫指出，這場黨主席選舉的「棄保」是「棄民進黨、保國民黨」及「棄極端、保中道穩健的國民黨」，沒有針對個人。縣市長、民代的表態是真正擔憂，是國民黨面對明年底選舉的挑戰，理論和選舉都很重要，但理論必須經過檢驗，空有理論贏不了選舉或不可行，是沒有用的。

朱表示，他經過20年選戰洗禮，另外兩位候選人江啟臣、卓伯源也都10幾年，但張亞中沒參加過選舉，理論可不可行，沒經過洗禮，回過頭來還是要回到民眾關心的議題，最重要的是民生，不能只是講兩岸，要考慮政黨能不能得到台灣社會主流的認同，不是用口水打敗民進黨，是用選票打敗民進黨。

對於張亞中接受媒體訪問提及，各縣市可以自己辦獨立公投的論述，朱立倫受訪時說，看到張主張說「合則來、不合則去」，不贊成張的論點就可以獨立公投，這是分裂國土，完全違法。

朱立倫指出，張亞中說要和他一對一談話，但張應該自己對民眾好好說明，包含張所主張的「一國兩治」、「一中三憲」、「兩岸統合」等說法，請跟所有台灣民眾、國民黨選民說清楚。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀