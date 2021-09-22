獲韓系力挺　朱立倫再轟張亞中空有理論贏不了選舉

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針對黨主席選舉進入最後階段，朱立倫呼籲，砲口應該對外而不是對內。有些張亞中支持者說他罵張的統一理論和和平協議，但「一國兩治」、「兩岸統合」、「一中三憲」，是張20年來的主張，如果1年前碰到張，跟張討論張還會很高興，「怎麼今天就變成對他（張亞中）的攻擊了？」
朱立倫指出，這場黨主席選舉的「棄保」是「棄民進黨、保國民黨」及「棄極端、保中道穩健的國民黨」，沒有針對個人。縣市長、民代的表態是真正擔憂，是國民黨面對明年底選舉的挑戰，理論和選舉都很重要，但理論必須經過檢驗，空有理論贏不了選舉或不可行，是沒有用的。
朱表示，他經過20年選戰洗禮，另外兩位候選人江啟臣、卓伯源也都10幾年，但張亞中沒參加過選舉，理論可不可行，沒經過洗禮，回過頭來還是要回到民眾關心的議題，最重要的是民生，不能只是講兩岸，要考慮政黨能不能得到台灣社會主流的認同，不是用口水打敗民進黨，是用選票打敗民進黨。
對於張亞中接受媒體訪問提及，各縣市可以自己辦獨立公投的論述，朱立倫受訪時說，看到張主張說「合則來、不合則去」，不贊成張的論點就可以獨立公投，這是分裂國土，完全違法。
朱立倫指出，張亞中說要和他一對一談話，但張應該自己對民眾好好說明，包含張所主張的「一國兩治」、「一中三憲」、「兩岸統合」等說法，請跟所有台灣民眾、國民黨選民說清楚。