COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

五倍券綁信用卡有優惠！卡友搶早鳥名額　銀行網站也塞爆

▲振興五倍券今（22）日上午9時開放登記與數位綁定，不僅五倍券官網一早就出現當機，連祭出數位綁定優惠的許多銀行網站專區，也因湧入搶早鳥優惠的卡友而塞爆。（圖／擷取自台新銀網站）
▲振興五倍券今（22）日上午9時開放登記與數位綁定，不僅五倍券官網一早就出現當機，連祭出數位綁定優惠的許多銀行網站專區，也因湧入搶早鳥優惠的卡友而塞爆。（圖／擷取自台新銀網站）

記者顏真真/台北報導

2021-09-22 11:33:51

振興五倍券今（22）日上午9時開放登記與數位綁定，發卡銀行也祭出早鳥及綁定優惠方案，因此不僅一早民眾湧入平台登記及綁定，導致五倍券官網當機，出現亂碼、轉圈圈，就連台新、國泰世華、台北富邦、玉山、中信等發卡銀行五倍券專區也無法順暢進入，不是無法顯示網頁，就是一直轉圈圈或是顯示忙碌中，也讓許多卡友擔心搶不到優惠名額。

我是廣告 請繼續往下閱讀
數位五倍券今日起可透過五倍券官網與數位支付業者網頁綁定，10月8日起領用，使用期限至明年4月30日，國內銀行也祭出數位券綁定信用卡優惠，多家銀行主打五倍券翻倍回饋，有的甚至強調最高放大十倍，只是今年玩法比去年三倍券綁定更複雜，想要搶高回饋，除必須先在銀行、行動支付、電子票證等官網「綁定」後消費外，大部分回饋都有名額限制，因此得盡早登錄，才不會錯失機會，還可以拿到早鳥優惠。

不過，今日上午9時五倍券一開放登記及數位綁定，五倍券官網就被擠爆，出現亂碼及轉圈圈，而祭出數位券綁定信用卡優惠的發卡銀行網站五倍券專區同樣也塞爆，幾乎都卡卡、進不去，像台新銀行就會出現「台新振興五倍券平台目前忙碌中，請您先準備好綁定資料」，台北富邦銀行網頁亦顯示「目前人數眾多，請關閉頁面後重新再試」，而玉山、中信、國泰世華銀行網站專頁也出現無法顯示，有的銀行網頁專區雖可以進去，但當點選綁定就無法操作下去。

關貿網路公司則表示因應瞬間流量過大，五倍券官網第一時間已啟動流量管制，同時為處理過大流量，也同步於後台彈性調整相關設定，才會有民眾在流量管制暫時無法進入狀態下看見亂碼，重新整理頁面後便可順利進入。

對於五倍券綁定信用卡，Money101總經理朱本傑表示相較於去年推出的三倍券，今年政府更加強化五倍券數位領取方式，包括信用卡、 電子票證、行動支付皆可綁定，新增的「共同綁定功能」，讓全家人的振興券可集中在同一個帳戶。此外，使用通路還增加了國內電商網購平台，各部會的數位加碼措施也更為優惠。

雖然今年五倍券，多家銀行強打綁定信用卡回饋五倍券變十倍券，但Money101也提醒今年五倍券的回饋機制相對更複雜，須完成多項任務才能拿到回饋，且都有名額限制，除了必須先在銀行、行動支付、電子票證等官網「綁定」後消費外，大部分回饋都有名額限制，建議盡早登錄，不僅不會錯失機會，還可以拿到早鳥優惠。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀