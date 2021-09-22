五倍券綁信用卡有優惠！卡友搶早鳥名額　銀行網站也塞爆

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不過，今日上午9時五倍券一開放登記及數位綁定，五倍券官網就被擠爆，出現亂碼及轉圈圈，而祭出數位券綁定信用卡優惠的發卡銀行網站五倍券專區同樣也塞爆，幾乎都卡卡、進不去，像台新銀行就會出現「台新振興五倍券平台目前忙碌中，請您先準備好綁定資料」，台北富邦銀行網頁亦顯示「目前人數眾多，請關閉頁面後重新再試」，而玉山、中信、國泰世華銀行網站專頁也出現無法顯示，有的銀行網頁專區雖可以進去，但當點選綁定就無法操作下去。
關貿網路公司則表示因應瞬間流量過大，五倍券官網第一時間已啟動流量管制，同時為處理過大流量，也同步於後台彈性調整相關設定，才會有民眾在流量管制暫時無法進入狀態下看見亂碼，重新整理頁面後便可順利進入。
對於五倍券綁定信用卡，Money101總經理朱本傑表示相較於去年推出的三倍券，今年政府更加強化五倍券數位領取方式，包括信用卡、 電子票證、行動支付皆可綁定，新增的「共同綁定功能」，讓全家人的振興券可集中在同一個帳戶。此外，使用通路還增加了國內電商網購平台，各部會的數位加碼措施也更為優惠。
雖然今年五倍券，多家銀行強打綁定信用卡回饋五倍券變十倍券，但Money101也提醒今年五倍券的回饋機制相對更複雜，須完成多項任務才能拿到回饋，且都有名額限制，除了必須先在銀行、行動支付、電子票證等官網「綁定」後消費外，大部分回饋都有名額限制，建議盡早登錄，不僅不會錯失機會，還可以拿到早鳥優惠。