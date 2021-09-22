最新！五倍券3小時累計登入突破350萬人 數位綁定63萬人
振興五倍券於今（22）日上午9時開放登記與數位綁定，同時八大部會加碼券也開放登記。一早一度因為湧入民眾太多，造成網頁出現空白或錯誤亂碼訊息。經濟部也統計，開放半小時已有12萬9千人成功數位綁定。而截至今日中午12點為止，官網登入人次已達3513106人次，突破350萬人，數位綁定人數也突破63萬人。
記者許家禎/台北報導
2021-09-22 12:16:31｜2021-09-22 12:21:05
為提振國內經濟，今日上午9時起，民眾可至五倍券官網登記或進行數位綁定，除了人人都有的5倍券，各部會也推出各種加碼券，除了前400萬名登記的民眾可獲得好食券外，其他還有7種券，行政院政委唐鳳日前也指出，10月11日起至11月5日周周抽籤，民眾每周只會抽中1種券，也就是說除了五倍券外，民眾可獲得最多4種加碼券外加好食券。
但一早，一時間湧入民眾太多，一度出現空白或錯誤亂碼訊息。為此，經濟部長王美花在立法院備詢時表示，好食券有400萬份，非常充足，不用在第一時間去搶。她也說，政府會關注網路流量，會隨時排除當機問題，請大家不用這麼急，其中好食券高達400萬份，應該都搶得到，不用在今天去搶。
而截至中午12點為止，經濟部統計，官網登入人次已達3513106人次，突破350萬人，數位綁定人數突破639668人，等於開放後第一個上午就突破63萬人，五倍券官網連線已經逐漸恢復正常，若干介接功能因流量過高較為緩慢，但多數功能已順暢運作中。另外，今年新增的共同綁定功能，綁定人數已有155235人。
另外，至於預約抽籤的部分，國旅券有1795952人、i原券有263587人、農遊券有1783602人、藝fun券1720786人、動茲券1729366人、客庄券1540762人、地方創生券則有1142762人。