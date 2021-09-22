編2400億特別預算買國產飛彈　邱國正：考量敵情威脅

政院編列2400億元飛彈特別預算將送交立院審查，研製國產飛彈對抗中國軍事威脅。國防部長邱國正今（22）日表示，編列特別預算是考量敵情威脅，也準備說帖向民眾說明。





我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長蘇貞昌今（22）日前往立院進行「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告及備詢」，邱國正陪同蘇貞昌赴立院備詢，針對國造武器編列特別預算，邱國正表示，是考量到敵情威脅，這幾年台灣承受滿大壓力，因此特別請求編特別預算能夠強化戰備。至於要編的話，技術成熟且有把握完畢的，從這方面來考量，自然就把飛彈方面的移到特別預算。





邱國正表示，每次編特別預算大家都會有很多疑問，一般民眾也有知的權力，國防部有必要告訴民眾編列的重要性，也告訴大家放心，國防部能夠強化戰備。





媒體詢問說帖只有外媒說法，邱國正表示國軍敵情研判沒有停過，外媒固然是參考之一，但不是全然，事實上目前每天在做情報，判斷敵情來龍去脈等等，包含漢光演習中都會這樣做，並不完全考量國外想法。





而今年國慶典禮特別展出國產飛彈車，是否要展現國防自主能力，邱國正表示國慶活動全民參與，國防部也一直有參加，慶籌會的安排他們全力配合，一方面代表歡慶慶典；另外，大眾參與的話也要把最好的一面展現出來，有這個意義。





媒體追問編列2400億預算，若中國犯台能撐幾天？邱國正重申，「我們沒有主動要打！」國軍備戰不求戰，應戰不避戰，敵人來了唯一選項就是奉陪，不要把自己設限幾天，這沒有依據，國軍原則是備戰不求戰、應戰不避戰，而是要抗拒到底。至於上月到九鵬基地視察新型飛彈試射，邱國正僅說很好，未多做回應。



