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視察校園施打BNT　柯文哲見瓶身簡體字：當初堅持什麼？

▲台北市長柯文哲22日上午前往育成高中視察疫苗施打情況，在視察時發現BNT疫苗瓶身仍有簡體字，直呼中央「不知道之前在堅持什麼？」（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲22日上午前往育成高中視察疫苗施打情況，在視察時發現BNT疫苗瓶身仍有簡體字，直呼中央「不知道之前在堅持什麼？」（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-09-22 12:10:22

台北市規劃高中職學生施打BNT疫苗，今（22）日是第一天。台北市長柯文哲今天上午也前往育成高中視察疫苗施打情況，而在視察到疫苗準備區時，柯文哲也拿起疫苗仔細端詳，並仔細觀察瓶身標籤，直言「這不是還是簡體字，不知道之前在堅持什麼？」暗酸中央日前強勢要求不能有簡體字一事。

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今日是高中職學生施打BNT疫苗的第一天，柯文哲上午也前往育成高中視察施打情況。醫療團隊一早進駐育成高中，大禮堂共有288人分成4區施打，由高一同學率先施打，現場採「宇美町」式打法，醫師逐一詢問同學情況，沒問題後再由護理師做施打。

柯文哲在會場視察施打情況時，發現BNT疫苗的瓶身仍印有簡體字，但疫苗盒裝內附的說明書卻是繁體字，現場人員說明，因疫苗到台灣還會分裝，所以說明書是台灣印製。不過這次疫苗瓶身與原先政府規畫的要求不同，柯文哲不禁開口嗆，「當初不知道在堅持什麼？」質疑中央當初堅持不要印有簡體字，延長疫苗購買的時間。

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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