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南台灣最大運動商場插旗高雄亞灣區　引領互動體驗風潮

▲迪卡儂亞灣旗艦店全店採環狀式動線串連，不僅商品種類齊全，還規劃體驗區、運動空間以及餐飲服務等。（圖／迪卡儂提供）
▲迪卡儂亞灣旗艦店全店採環狀式動線串連，不僅商品種類齊全，還規劃體驗區、運動空間以及餐飲服務等。（圖／迪卡儂提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-09-22 12:48:40｜2021-09-22 12:51:48

中華健兒東奧表現亮眼掀起運動健身熱潮，高雄亞洲新灣區插也迎來南台灣最大型的運動商場「迪卡儂亞灣旗艦店」，全店採環狀式動線串連，不僅商品種類齊全，還規劃體驗區、運動空間以及餐飲服務等，提供一條龍服務，引領運動賣場互動體驗風潮，讓運動觸手可及。

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▲迪卡儂亞灣旗艦店全店採環狀式動線串連，商品種類齊全。（圖／迪卡儂提供）
▲迪卡儂亞灣旗艦店全店採環狀式動線串連，商品種類齊全。（圖／迪卡儂提供）
「迪卡儂亞灣旗艦店」位於高雄亞洲新灣區中華五路時代大道路口，占地4,000坪，規劃興建3層樓、賣場面積近2,000坪，汽車停位337位、機停位180位，是南台灣最大型的運動商場。

迪卡儂高雄旗艦店店長林育安表示，斥資4億元打造複合式運動賣場，涵括超過60項運動與5000種的高CP值產品，除有餐飲業進駐，還規劃數十種賣場體驗區及大型運動空間，也提供賣服務及運動課程平台，並有健身教練駐點。

▲受惠近年來的露營風潮，迪卡儂露營運動設材銷量大增。（圖／迪卡儂提供）
▲受惠近年來的露營風潮，迪卡儂露營運動設材銷量大增。（圖／迪卡儂提供）
迪卡儂(DECATHLON)創立於1976年，有運動界好市多之稱，為法國國民運動運品通路商。2012年在台中南屯開設第一家旗艦店迄今，已在全台展店18家，其中高雄自2014年鳳山一店開張以來「俗大碗」的平價路線，深受高雄鄉親捧場，迄今在地會員達30萬人。受惠近年來的露營風潮，迪卡儂露營運動設材銷量大增，也建立物超所值的口碑。

▲亞灣店室內外另設有包含籃球場、5人制足球場、複合式球場、室內健身房、帳篷體驗區等。（圖／迪卡儂提供）
▲亞灣店室內外另設有包含籃球場、5人制足球場、複合式球場、室內健身房、帳篷體驗區等。（圖／迪卡儂提供）
林育安指出，迪卡儂第一代是以賣場型式經營，第二代升級強化互動體驗，不僅賣產品也賣服務及運動課程。此外亞灣店室內外另設有包含籃球場、5人制足球場、複合式球場、室內健身房、帳篷體驗區等，全店採環狀式動線，全店空間更親民。

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