防疫模範生難招架！Delta病毒入侵　紐西蘭認：難回清零

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發初期，紐西蘭靠著嚴格的邊境措施，將疫情控制住並維持長期的「+0」，也因此被冠上了「防疫模範生」的稱呼。但在今年8月因爲Delta變種病毒入侵再度爆發疫情，被迫宣佈全國封鎖，至今每天都有新確診出現。紐西蘭衛生部執行長布魯斐德（Ashley Bloomfield）坦言，可能無法再回到清零狀態。





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根據《路透社》報導，紐西蘭疫情在去年一度絕跡，今年除了2月出現了少許病例之外，基本上沒有傳出確診。直到8月，因為Delta變種病毒入侵，紐西蘭爆發新一波疫情，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）隨即下令全國封鎖，至今最大城市奧克蘭仍處於封鎖的狀態，每天都有新確診出現。22日再度通報，新增了23例確診，全都是在奧克蘭，讓這波疫情的累計確診數達到了1080例。而紐西蘭自大流行以來的累計確診為4119例，累計死亡病例27起。。





紐西蘭衛生部執行長布魯斐德接受媒體採訪時，坦言「我們可能不會回到清零狀態，重要的是我們會持續地找出感染病例，並且持續的追蹤、檢測和隔離，以阻止病毒在社區中傳播，這就是我們的目標。」





布魯斐德指出，目前紐西蘭的目標是控制疫情，同時提高疫苗接種率，將疫苗覆蓋率提高到90%以上，通過這樣的方式讓紐西蘭恢復自由。





阿爾登在去年3月實施了嚴格的封鎖和關閉邊境，遏止了疫情傳播。但是紐西蘭政府目前面臨到疫苗出貨延遲問題，紐西蘭加大力度推行接種，但目前510萬人口中已有40%民眾完成疫苗接種。









