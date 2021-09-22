張亞中稱簽不到兩岸備忘錄頂多下台　趙少康嗆不負責

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至於張亞中主張當選後要簽訂兩岸和平備忘錄，趙少康也以香港問題反問，中共過去也是承諾香港一國兩制50年不變，但看看現在的情況是什麼，你能相信北京會遵守協議嗎？
張亞中則反問，中共敢相信台灣嗎？每次選舉完就翻臉，就像是結婚是因為相信不會離婚才結婚嗎？簽契約是為了不會毀約而簽嗎？他當然知道不是簽訂備忘錄就能永保和平，但至少可以先取得和平。趙少康反批，兩岸簽訂的合約跟結婚男女之間的事情差太遠了。
張亞中又說，如果他談不回來兩岸和平備忘錄，頂多就沒有了，有什麼損失呢？趙少康說，「不能這樣講啊，你是黨主席，這樣太不負責任了，」張再回，「我是在野黨啊，我去試試看，」趙再批，「你要想要變成執政黨啊，不是在野黨一輩子啊。」
趙少康問張亞中提的兩岸和平備忘錄是否跟北京重要人士談過，張說，北京對他的主張不陌生，在這樣的基礎上，對等交流，以前是學者，之後是黨主席，北京應該樂於與他對話，他帶回來後再經由黨員公投。
趙少康也質疑，中共會同意談完之後再黨員公投嗎？張說，他有把握談完回來，黨員會接受，黨員公投是檢驗這件事最重要的關鍵，他會在一開始談話前講清楚，他覺得北京會同意。
至於要如何扭轉國民黨被貼上「親中賣台」標籤，張說，就是因為兩岸敵對不能扭轉，所以國民黨很容易被罵親中賣台，只有解決這種結構性問題，才有可能拖到這個帽子。
張也提到，太陽花學運後形成的社會氛圍就是社會對抗，敵對現越嚴重，親中賣就會越嚴重，親中賣台其實就是仇中愛台，為何會仇中，就是因為兩岸敵對。
趙少康也質疑，張日前說，如果候選人不接受黨的兩岸理念，就不提名他，張亞中解釋，這只是他的重大宣示，但會尊重初選機制。