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張亞中稱簽不到兩岸備忘錄頂多下台　趙少康嗆不負責

▲國民黨主席候選人張亞中（右）接受中廣董事長趙少康專訪，兩人多次交鋒。（圖／截圖自觀點直播）
▲國民黨主席候選人張亞中（右）接受中廣董事長趙少康專訪，兩人多次交鋒。（圖／截圖自觀點直播）

記者余祥／台北報導

2021-09-22 13:09:17｜2021-09-22 13:23:28

國民黨主席張亞中今（22）日接受中廣董事長趙少康專訪時談及兩岸議題，張亞中主張選上後簽訂兩岸和平備忘錄，遭趙少康質疑中共會買單嗎？中共同意嗎？張說，他談完後會再經由黨員投票，如果大家都接受，就可以以為主，但如果他談不成，頂多就下台而宜，趙少康開嗆，這樣是不負責任啊，難道國民黨要永遠在野？

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張亞中首先就抨擊黨內同志批評他是紅統，他一直反問紅統的定義是什麼？趙少康就質疑，拿掉紅，是否主張統一，張說，對他贊成統一，但不是紅統，我們是討論如何解決兩岸敵對問題。

至於張亞中主張當選後要簽訂兩岸和平備忘錄，趙少康也以香港問題反問，中共過去也是承諾香港一國兩制50年不變，但看看現在的情況是什麼，你能相信北京會遵守協議嗎？

張亞中則反問，中共敢相信台灣嗎？每次選舉完就翻臉，就像是結婚是因為相信不會離婚才結婚嗎？簽契約是為了不會毀約而簽嗎？他當然知道不是簽訂備忘錄就能永保和平，但至少可以先取得和平。趙少康反批，兩岸簽訂的合約跟結婚男女之間的事情差太遠了。

張亞中又說，如果他談不回來兩岸和平備忘錄，頂多就沒有了，有什麼損失呢？趙少康說，「不能這樣講啊，你是黨主席，這樣太不負責任了，」張再回，「我是在野黨啊，我去試試看，」趙再批，「你要想要變成執政黨啊，不是在野黨一輩子啊。」

趙少康問張亞中提的兩岸和平備忘錄是否跟北京重要人士談過，張說，北京對他的主張不陌生，在這樣的基礎上，對等交流，以前是學者，之後是黨主席，北京應該樂於與他對話，他帶回來後再經由黨員公投。

趙少康也質疑，中共會同意談完之後再黨員公投嗎？張說，他有把握談完回來，黨員會接受，黨員公投是檢驗這件事最重要的關鍵，他會在一開始談話前講清楚，他覺得北京會同意。

至於要如何扭轉國民黨被貼上「親中賣台」標籤，張說，就是因為兩岸敵對不能扭轉，所以國民黨很容易被罵親中賣台，只有解決這種結構性問題，才有可能拖到這個帽子。

張也提到，太陽花學運後形成的社會氛圍就是社會對抗，敵對現越嚴重，親中賣就會越嚴重，親中賣台其實就是仇中愛台，為何會仇中，就是因為兩岸敵對。

趙少康也質疑，張日前說，如果候選人不接受黨的兩岸理念，就不提名他，張亞中解釋，這只是他的重大宣示，但會尊重初選機制。

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