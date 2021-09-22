柯文哲才酸中央五倍券系統「漏氣」　熊好券登記也當機！

台北市長柯文哲今（22）日上午召開記者會，宣布北市熊好券開放登記，並在記者會後接受媒體聯訪時，暗酸中央五倍券系統當機「很漏氣，肯定在立法院被罵」。沒想到得透過台北通app登記的熊好券，系統也當機。對此台北市政府方面則表示，因為部分民眾並未更新台北通app，新舊兩種版本的app同時進行登記，才會導致流量過高。





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振興五倍券22日開放數位綁定，還不到早上9時整，官網就呈現當機狀態，甚至只跑出一整串亂碼，引發民眾痛批「乾脆用紙本」。針對五倍券網頁當機，台北市長柯文哲表示，就看行政院的誰要出來講？一下就掛掉很「落氣」，「我猜立法院要把它毒打一頓。」





不過話才剛說完沒多久，台北市推出的熊好券振興方案，要透過台北通app進行預約登記，沒想到該app也出現當機情況。民眾在使用時頻頻出現「服務出現未預期問題，請稍後再試試」，無法順利登記完成。





▲台北市政府開放民眾透過台北通app預約熊好券後，也產生當機無法預約的情況。（圖／讀者提供）

不過記者實測將台北通app更新至最新版本後，至今仍無法順利透過app登記熊好券。



