名家論壇》吳崑玉／同溫層精神勝利法真的有效嗎？

烤肉架上的肥油滴進火裡，滋滋作響火旺突燒，藍綠老人們邊翻肉邊聊起了張亞中和塔綠班，不同政治立場間免不了絆起嘴來。





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「你當年沒有罵過我『藍蛆』、『外省豬』嗎?」





「我還記得你那時罵我『綠吱』、『台巴子』!」





「那為什麼我們現在可以坐在一起烤肉?」





「大概我們都老了，都被人家玩夠了，發現政治根本不是熱血青年想的那麼回事兒!」





如果明天總統大選投票，我們會不會投或幫同一個黨的候選人?大概不會。但若問我們願不願意被老習這幫人統治?大概也都不願意。





每個政黨裡都有激進派與溫和派，激進派總覺得溫和派是一群投機份子，不出聲，不奮戰，成天趨吉避凶，只想撿好處。溫和派則覺得激進派是群瘋子，夜夜出征不睡覺，一言不合就狂罵窮吼，把朋友都得罪光了，把觀望的人都嚇跑了。卻老覺得成功都是靠他們出征，失敗都因其他人不努力、不團結、不夠堅定。在許多政黨裡，激進派與溫和派鬥起來，比什葉派和遜尼派打起來還要慘烈，比明朝宦官東林黨爭還要陰狠。





而且，不論黨內鬥爭或政黨間鬥爭，勝利者多半有個迷思，認為不管怎麼贏的?反正我就是贏了，放點好處摸摸頭，輸家便應歸順於我。實際上根本不會如此發展。戰場上相遇，公平決鬥，輸了是技不如人，甘願服氣。但若背刺捅刀，就變成「私人恩怨」，一輩子化解不了。也許暫時迫於形勢低頭臣服，卻總會尋找空隙東山再起，落井下石，加倍奉還。





溫和派的邏輯比較像農業社會，守住一畝三分地不被攻破，再以德服人，以商圍政，「累積」自己實力。激進派則比較像遊牧民族，愛用殺戮與征服來快速填補自己的不足，或削弱對手的音量及戰力，根本不相信溫良恭儉讓那套。





站在政黨領導者立場，這兩種人他都需要，基於穩定統治，他需要溫和派；基於戰鬥擴張，他需要鐵桿激進派。於是你就會看到政治領袖們在和戰間搖擺不定，找一批穩定能幹的溫和派來主持中央，以防失控。再弄個清真寺把基本教義派聖戰士(激進派)安頓起來，找點事給他們做，找點仗給他們打，一如豐臣秀吉統一天下卻去打韓國，或塔利班養著頭痛不已的IS呼羅珊。





但激進派聖戰士從來不會這麼乖乖聽話。對他們而言，上馬(網)出征是一種「癮」，一種驕傲，一種自身存在價值的證明，一天不罵不砍幾個人，渾身就像有千萬條小虫在鑽。即使政治領導再三告誡，要去說服人，不是得罪人，縮小打擊面，擴大爭取面。但他們就是會忍不住嘴上逞快，口語碾壓，輸人不輸陣，用最臭酸的名詞，和最毒辣的標籤，貼在異議者身上。即使說服不了對方，也要讓對方或認同對方言論者害怕，孤立或壓制他們的發言頻率與傳播效率。最起碼，可以用罵聲當作鑼鼓號角，鞏固自家陣營陣腳，不致崩潰。





這種「精神勝利法」一點都不新奇，歷代黨爭，拉幫結派，玩的就是這一套。其原理就像高盧人開戰前總要以髒話辱罵叫陣，脫褲子羞辱靜肅的羅馬大軍。到了國共合作，蘇式宣傳進入了中華政治文化，國共互罵「毛匪」與「蔣匪」，都不把對方當個人。即使一敗塗地到了台灣，還是要把「殺朱(德)拔毛(澤東)」掛在嘴上求個安慰。到了民主時代，藍綠惡鬥，這種嘴上不饒人的習慣再度分家傳承，不管這些醜陋標籤對於爭取選票支持有無助益?先貼上再說，起碼能讓同溫層支持者爽一下。「爽一下」，才是各黨激進派真正的作戰目標。





但是有作用力就會有反作用力，「愛有時效性，恨有永久性」，一次出征的勝利，可能造成永遠的對立。公關媒體人士會說:「負面聲量也是聲量，有聲量總比沒有好。」如果此說正確，邱毅就不該會躲去對岸，黃安應該已經當上總統，兩大黨主席該換成王浩宇和朱學恆。大多數人在政治上悶不吭聲，並不表示他們沒有自己的感覺與判斷力。政治人物和媒體名嘴的言行看似在帶動風向，實際上他們自己先成為被檢視與評價物件。當他們一腳踩空踏破底線，人們便會以「活該」來譏笑這隻落水狗，引爆業力，一切光環瞬間歸於塵土。





我們無法要求社會上每個人既文明又理性，但政治人物們的言行還是要注意「分寸」，否則這七傷拳，僅打得敵人臉上破皮，卻打到自己骨折，怎麼也不划算。當你順著基本教義派的激進喜好前進，摔死在陰溝裡時，他們拋棄你的速度比誰都快，因為他們要的就是不斷的「贏」，不能幫他們贏的東西，就是隻臭掉的雞腿，巴不得趕快丟掉，不留半點感恩與疼惜。幾十年來台灣政治圈裡，幾乎沒人是被罵死的，多半都是自己摔死或被笑死的。





其實，內心愈空虛的人，才愈需要這種僅及同溫層的精神勝利法來鼓舞自己。在敵人頭上貼個標籤，敵人也不會因此變成殭屍。多花點心思把自己的政策立場與現實狀況搞清楚，爭取到多數人的認同，而不是忙著在嘴皮上決勝負，才是從政正途。





也許，要等人們老了，才能理解那麼多口水，還不如一盆烤肉喜相逢，古今多少事，盡付笑談中。多開心的中秋節哪?!











●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任





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