COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

今1例本土與新北幼兒園有關？羅一鈞：為國小生家庭群聚

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-22 15:48:53

中央流行疫情指揮中心說明，今（22）日新增1例本土病例，案16263，為30多歲女性。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案雖在新北市，但與新北幼兒園群聚無關，是先前國小學童案16157的家庭群聚案，從Ct值來看應是舊案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅一鈞指出，今日新增的本土確診個案，是先前9月初曾公佈過的新北市另一區國小學童案16157的家人，與新北市幼兒園群聚案無關；目前這此家庭群聚已累計3案，分別為案16146、16157、16263，目前從檢驗情形來看，先前確診的國小學童與他阿嬤，Ct值分別為34與32，都相當高，後來檢驗抗體結果也都是陽性，應該已感染一段時間，研判為舊案。

羅一鈞稱，今日這位確診的案16157家人，是隔離期滿才第一次驗出陽性，他在匡列為接觸者時曾檢驗為陰性，這樣陰轉陽的過程也不可說是新感染，從他跟家人接觸情形還有Ct值27.8來看，研判是先前家庭群聚的舊案，後續等到這案抗體檢驗出來如果是陽性的話，就能夠證實此案為舊案，才會有這樣時陰時陽的情況。

另在死亡個案方面，羅一鈞表示，案16004是1位本國籍在越南工作的男性，這次發病日是在入境後的檢疫期間，剛好是檢疫期滿前一日；他是在8月6日入境，於8月17日發病，大約距離11天，後續由於糖尿病、肺炎的狀況而住院，雖然經過「瑞德西韋」的藥物治療，但還是無法脫離險境，最終因多重器官衰竭過世。

羅一鈞補充，此例死亡個案的基因定序先前曾報告過，屬於境外移入的Delta病毒變異株；目前國內累計Delta病毒變異株死亡個案為3例，包含先前屏東群聚案的案14816、一例境外案16067以及此案。

另外，針對中秋連假過後，是否會爆發另一波疫情？指揮中心副指揮官陳宗彥回應，一般在連假過後，會持續觀察兩週時間。另外，他也提醒，在這段時間仍是二級警戒，民眾如果有症狀就醫時，還是要先跟醫師進行告知。

▲中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增1例本土，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增1例本土，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增1例本土，累計本土確診14578例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增1例本土，累計本土確診14578例。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
即時
推薦閱讀