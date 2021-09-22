今1例本土與新北幼兒園有關？羅一鈞：為國小生家庭群聚

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅一鈞稱，今日這位確診的案16157家人，是隔離期滿才第一次驗出陽性，他在匡列為接觸者時曾檢驗為陰性，這樣陰轉陽的過程也不可說是新感染，從他跟家人接觸情形還有Ct值27.8來看，研判是先前家庭群聚的舊案，後續等到這案抗體檢驗出來如果是陽性的話，就能夠證實此案為舊案，才會有這樣時陰時陽的情況。
另在死亡個案方面，羅一鈞表示，案16004是1位本國籍在越南工作的男性，這次發病日是在入境後的檢疫期間，剛好是檢疫期滿前一日；他是在8月6日入境，於8月17日發病，大約距離11天，後續由於糖尿病、肺炎的狀況而住院，雖然經過「瑞德西韋」的藥物治療，但還是無法脫離險境，最終因多重器官衰竭過世。
羅一鈞補充，此例死亡個案的基因定序先前曾報告過，屬於境外移入的Delta病毒變異株；目前國內累計Delta病毒變異株死亡個案為3例，包含先前屏東群聚案的案14816、一例境外案16067以及此案。
另外，針對中秋連假過後，是否會爆發另一波疫情？指揮中心副指揮官陳宗彥回應，一般在連假過後，會持續觀察兩週時間。另外，他也提醒，在這段時間仍是二級警戒，民眾如果有症狀就醫時，還是要先跟醫師進行告知。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。